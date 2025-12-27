Латвийские предприниматели огорчены: страна фактически находится в застое
Экономику Латвии в этом году характеризуют минимальный рост или стагнация, заявила председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera) Катрина Зариня.
Она отметила, что по данным Центрального статистического управления, во втором квартале 2025 года валовой внутренний продукт в сопоставимых ценах увеличился на 1,7%, а по сравнению с предыдущим кварталом ВВП вырос на 0,4%. В то же время прогнозы Банка Латвии указывают, что его взгляд на рост ВВП в 2025 году стал более пессимистичным по сравнению с ранее опубликованными оценками — теперь ожидается лишь рост на 1,2%.
Оценивая эти показатели, Зариня подчеркнула, что текущий год в латвийской экономике можно охарактеризовать как период минимального роста или фактического застоя, при этом предприниматели, безусловно, хотели бы видеть большую динамику.
Она также отметила, что экспорт во всем мире переживал непростые периоды, поскольку риторика и реальные действия президента США в сфере тарифной политики были очень изменчивыми. На фоне этой неопределенности экономические процессы во всем мире развивались с определенной осторожностью. Экспортная статистика показывает, что с декабря 2024 года по март текущего года наблюдался рост экспорта, затем последовало снижение, и лишь в сентябре были превышены мартовские показатели. При этом в Латвии экспорт все еще не вернулся к уровню 2022 года.
В то же время, по словам Зaрини, на внутреннем рынке положительную роль сыграло продолжающееся снижение процентных ставок, установленных Европейским центральным банком, а также расширение возможностей для физических лиц по перекредитованию ипотечных займов, что улучшило покупательную способность потребителей.
На национальном уровне значительное внимание уделяется снижению цен на продукты питания, однако после продолжительной работы в публичном пространстве по-прежнему заметны различия во мнениях как со стороны предпринимателей, так и со стороны органов публичного управления. Снижению цен на продукты не способствуют высокие затраты на рабочую силу, стоимость энергоресурсов, а также цены на сырье на международных рынках, отметила Зариня.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что власти Латвии сообщили, когда страна сможет достичь среднего по ЕС уровня благосостояния.