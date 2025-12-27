Латвийские предприниматели огорчены: страна фактически находится в застое

Она также отметила, что экспорт во всем мире переживал непростые периоды, поскольку риторика и реальные действия президента США в сфере тарифной политики были очень изменчивыми. На фоне этой неопределенности экономические процессы во всем мире развивались с определенной осторожностью. Экспортная статистика показывает, что с декабря 2024 года по март текущего года наблюдался рост экспорта, затем последовало снижение, и лишь в сентябре были превышены мартовские показатели. При этом в Латвии экспорт все еще не вернулся к уровню 2022 года.