Власти Латвии сообщили, когда страна сможет достичь среднего по ЕС уровня благосостояния
Латвийские власти озвучили стратегию экономического роста: к 2034 году страна намерена приблизиться к уровню благосостояния ЕС на 95%. В 2026 году фокус будет на инвестициях, поддержке бизнеса, крупных сделках и повышении производительности экономики.
В сфере инвестиций и экспорта в 2026 году Латвийскому агентству инвестиций и развития поставлена задача обеспечить привлечение инвестиций в экономику страны в размере 1,2 млрд евро и увеличить экспорт на 300 млн евро. Крупнейшие экспортные мероприятия, которые будут организованы в сотрудничестве с Латвийское агентство инвестиций и развития, будут включать зарубежные визиты и торговые миссии с участием предпринимателей — в Украину, в Германию, Швецию и США.
В свою очередь, ALTUM в сотрудничестве с управляющими пенсионными планами планирует создать фонд собственного капитала в объеме 100 млн евро. Также предусматривается создание нового инструмента поддержки энергоэффективности и расширения масштабов бизнеса. В 2026 году ALTUM планирует оказать поддержку в размере 454 млн евро в виде финансовых инструментов (кредиты, гарантии и др.), обеспечив воздействие на народное хозяйство в объеме 1,4 млрд евро.
Особое внимание будет уделено крупнейшим проектам развития и сделкам, в том числе проектам оборонной промышленности, таким как создание завода боеприпасов (инвестиции 200 млн евро и экспортный эффект 3 млрд евро за 10 лет). Среди наиболее значимых сделок, запланированных на 2026 год, выделяется сделка с Telia Company AB по выкупу Latvijas mobilais telefons и TET с привлечением нового стратегического инвестора.
Минэкономики ЛР также сообщает, что его важнейшей целью является достижение экономикой Латвии к 2034 году уровня 95% от среднего валового внутреннего продукта ЕС. Для этого значительная часть инвестиций должна быть направлена на повышение производительности.
