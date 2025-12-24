Власти Латвии сообщили, когда страна сможет достичь среднего по ЕС уровня благосостояния

В сфере инвестиций и экспорта в 2026 году Латвийскому агентству инвестиций и развития поставлена задача обеспечить привлечение инвестиций в экономику страны в размере 1,2 млрд евро и увеличить экспорт на 300 млн евро. Крупнейшие экспортные мероприятия, которые будут организованы в сотрудничестве с Латвийское агентство инвестиций и развития, будут включать зарубежные визиты и торговые миссии с участием предпринимателей — в Украину, в Германию, Швецию и США.