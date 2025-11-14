Эксперт считает, что в Латвии у людей слишком быстро растут зарплаты - это тормозит развитие страны
"Для экономики Латвии этот год был одним из самых успешных за последнее время — после нескольких лет застоя она снова начала расти", - пишет в своем комментарии Карлис Пургайлис, главный экономист банка Citadele. Однако, по мнению эксперта, наряду с положительными тенденциями сохраняются и вызовы, которые могут повлиять на дальнейшие темпы развития.
"Одним из крупнейших вызовов для экономики Латвии остается рынок труда — он по-прежнему находится в напряженном состоянии, так как не хватает работников, а демографические показатели не дают оснований ожидать улучшений: не предвидится массовое поступление молодой рабочей силы, которое могло бы заметно увеличить предложение работников", - отмечает Пургайлис.
"Спрос на рабочую силу остается очень высоким, и, как следствие, растут заработные платы. Темпы роста зарплат в Латвии превышают темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП), что указывает на снижение производительности: затраты на труд растут быстрее, чем создаваемая добавленная стоимость", - добавляет эксперт.
"В целом страны Балтии постепенно теряют преимущество дешевой рабочей силы по сравнению с другими странами ЕС, и это частично тормозит приток новых иностранных инвестиций. В то же время важно отметить, что в абсолютных цифрах разрыв в уровне зарплат между странами Балтии и еврозоной по-прежнему значителен — регион остается среди территорий с наиболее низкими заработными платами. Тем не менее активность новых иностранных инвестиций сохраняется на достаточно хорошем уровне, что подтверждает доверие инвесторов к региону, несмотря на повышенный геополитический риск", - указывает специалист.
По его мнению, экономический рост может замедлить непродуманная налоговая политика. Например, принятое в Эстонии в этом году решение повысить налог на добавленную стоимость уже тормозит внутреннее потребление и общую экономическую активность. В Латвии, учитывая предстоящие в следующем году выборы, маловероятно, что политики решатся проводить существенные налоговые изменения. Вместо этого правительство решило занять средства, чтобы обеспечить дополнительное финансирование обороны и другим приоритетным отраслям. Однако, по мнению Пургайлиса, в долгосрочной перспективе важно более тщательно оценивать государственные расходы и искать возможности для их оптимизации, так как в последние годы рост заработных плат в государственном секторе был более быстрым, чем в частном. Это указывает на то, что государственные траты растут слишком быстро, создавая давление на бюджет и уровень государственного долга. Требуется более сбалансированная и устойчивая фискальная политика.
