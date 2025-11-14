Эксперт считает, что в Латвии у людей слишком быстро растут зарплаты - это тормозит развитие страны

По его мнению, экономический рост может замедлить непродуманная налоговая политика. Например, принятое в Эстонии в этом году решение повысить налог на добавленную стоимость уже тормозит внутреннее потребление и общую экономическую активность. В Латвии, учитывая предстоящие в следующем году выборы, маловероятно, что политики решатся проводить существенные налоговые изменения. Вместо этого правительство решило занять средства, чтобы обеспечить дополнительное финансирование обороны и другим приоритетным отраслям. Однако, по мнению Пургайлиса, в долгосрочной перспективе важно более тщательно оценивать государственные расходы и искать возможности для их оптимизации, так как в последние годы рост заработных плат в государственном секторе был более быстрым, чем в частном. Это указывает на то, что государственные траты растут слишком быстро, создавая давление на бюджет и уровень государственного долга. Требуется более сбалансированная и устойчивая фискальная политика.