Самая болезненная глава в жизни Брижит Бардо: что навсегда раскололо ее отношения с единственным сыном
Брижит Бардо прожила жизнь, в которой было все - мировая слава, десятки культовых ролей, уход из кино на пике и фанатичная борьба за права животных. Но самый болезненный и, пожалуй, самый «неэкранный» сюжет ее биографии связан не с громкими романами, а с единственным сыном Николя-Жаком Шарье (65).
Как все начиналось
Брижит Анн-Мари Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже и выросла в обеспеченной, консервативной католической семье. С ранних лет она занималась балетом и подавала большие надежды в престижной Парижской консерватории. Однако строгие рамки воспитания казались ей удушающими, и она искала иной путь. В 15 лет Бардо появилась на обложке журнала Elle, мгновенно привлекла внимание публики своей естественной красотой и особым стилем, резко контрастировавшим с выверенными модными канонами того времени.
Французская актриса Брижит Бардо в молодости
Брижит Анн-Мари Бардо — французская киноактриса, певица, фотомодель и писательница. Являлась одним из секс-символов 1950—1960-х годов.
Ранний успех в моделинге привел ее в кино, а в 1952 году она дебютировала на экране. Прорыв случился в 1956-м — после фильма «И Бог создал женщину», снятого ее тогдашним мужем Роже Вадимом. Картина, где Бардо сыграла свободолюбивую и сексуально раскрепощенную девушку в Сен-Тропе, сначала провалилась во Франции, но стала сенсацией в США. Фильм сделал ее звездой мирового уровня и закрепил за ней образ «секс-котенка» — выражение, которое ввел британский кинопродюсер Тони Тенсер.
В 1950-е Бардо помогла популяризировать бикини, сделав его социально приемлемым и превратив в символ молодой свободы и чувственности. Ее растрепанные светлые волосы, характерно надутые губы и «непринужденная» манера одеваться стали глобальным модным феноменом, вдохновившим множество женщин и артистов. В частности, Джон Леннон и Пол Маккартни, как утверждается, просили своих девушек перекраситься в блонд в ее честь.
Ее экранный образ сочетал «кошачьи» интонации и континентальную сексуальность, бросая вызов консервативным нормам эпохи. Философ-экзистенциалист Симона де Бовуар назвала Бардо иконой «абсолютной свободы», описав ее как символ женской эмансипации в эссе 1959 года «Брижит Бардо и синдром Лолиты». Образ Бардо одновременно восхищал и раздражал: ее принимали интеллектуалы и художники, но осуждали морализаторы — вплоть до Ватикана, который называл ее «злом», и религиозных организаций в США, добивавшихся запрета ее фильмов.
В конце 1950-х и в 1960-х Бардо снялась более чем в 40 фильмах. Несмотря на успех, Бардо нередко говорила о разочаровании из-за амплуа секс-символа, отмечая, что ее «в основном просили раздеваться», а не играть.
Ее личная жизнь была столь же бурной, как и карьера. Бардо четырежды выходила замуж: сначала за Роже Вадима (1952–1957), затем за актера Жака Шарье (1959–1962), от которого у нее родился единственный ребенок — Николя-Жак Шарье; позже — за немецкого миллионера Гюнтера Закса (1966–1969); и, наконец, в 1992 году — за бизнесмена Бернара д’Ормаля, бывшего советника ультраправого политика Жан-Мари Ле Пена. Ее отношения сопровождались страстью и скандалами, включая романы с партнерами по съемкам и музыкантами, например с Сержем Генсбуром, с которым она записала оригинальную версию провокационной песни Je t’aime… moi non plus.
Отношения с сыном
Отношения Бардо с сыном долгие годы оставались напряженными. Сама Бардо много лет спустя описывала материнство как опыт, который пришелся на период, когда она была буквально «загнана» славой и вниманием прессы. В некрологе Associated Press напоминается, что в автобиографии Initiales B.B. (1996) она сравнивала беременность с «раковой опухолью», а в интервью говорила о поиске «корней», которых у нее будто бы не было. При этом к теме сына она в целом возвращалась нечасто — и чаще в формате признаний о собственных ограничениях и внутреннем сопротивлении материнской роли, чем в виде «семейных историй».
Пожалуй, самый документально зафиксированный конфликт между Бардо и семьей сына связан именно с ее мемуарами Initiales B.B.. В марте 1997 года парижский суд постановил, что Бардо и ее издатель Grasset должны выплатить компенсации Жаку Шарье и их сыну Николя за отдельные фрагменты книги. Суд присудил 150 000 франков Шарье и 100 000 франков Николя, а также обязал публиковать краткое резюме решения в последующих тиражах (при этом требование удалить около 80 страниц суд не удовлетворил).
Британская пресса того же периода подчеркивала, что иск был связан с «интимными и обидными» деталями, затрагивавшими частную жизнь отца и сына; The Independent приводил суммы компенсаций в фунтах стерлингов и напоминал, что речь шла о публикации сведений о семье в книге, ставшей бестселлером.
Со временем позиция Бардо по публичным обсуждениям сына стала жестче: по сообщениям французских медиа, в последние годы она прямо говорила, что пообещала Николя не говорить о нем в интервью.
Тем не менее полностью тема не исчезала. В интервью Le Monde (2018) Бардо, говоря о своей жизни «после кино» и о том, как животные спасли ее, затрагивала и личные раны — включая сложное материнство и особую, непростую связь с сыном (без превращения этого разговора в подробный семейный разбор).
Уход из кино
В 1973 году, на пике славы, Бардо ушла из кино, чтобы посвятить себя защите животных. Она распродала украшения и памятные вещи, связанные с фильмами, чтобы собрать средства, а в 1986 году создала Фонд Брижит Бардо, ставший одним из заметных голосов в сфере зоозащиты. Она активно выступала против охоты на тюленей, употребления конины и жестокого обращения с животными по всему миру. Бардо стала вегетарианкой и вкладывала значительные ресурсы в стерилизацию бездомных собак в Румынии и в кампании против жестокости к животным в разных странах.
Однако поздние годы ее жизни сопровождались острыми спорами из-за политических взглядов. Она стала открытой сторонницей французского ультраправого «Национального фронта» (ныне «Национальное объединение») и неоднократно была осуждена и оштрафована за разжигание расовой ненависти — в частности из-за критики мусульманских иммигрантов и межрасовых браков. Эти заявления оттолкнули многих бывших поклонников и нередко затмевали ее прежние достижения.
Несмотря на полярную репутацию, Бардо оставалась мощным культурным символом. В 1969 году ее выбрали первой «живой моделью» Марианны — эмблемы Французской республики, олицетворяющей свободу и современность. А президент Франции Шарль де Голль, как утверждается, называл ее «французским экспортом, столь же важным, как автомобили Renault».
В последние годы Бардо жила уединенно в своем доме в Сен-Тропе на Лазурном берегу. У нее были проблемы со здоровьем, включая респираторные осложнения, усиливавшиеся во время волн жары, и тяжелую болезнь, потребовавшую операции в 2025 году. Ее неоднократно госпитализировали в больницу Сен-Жан в Тулоне, а также вокруг нее возникали ложные слухи о смерти, которые она публично опровергала в своей резкой манере.
Ее муж Бернар д’Ормаль время от времени сообщал о состоянии супруги, описывая эпизоды затрудненного дыхания и сложности старения. Несмотря на это, Бардо сохраняла жесткую независимость и продолжала высказываться на темы, которые считала принципиальными.
Наследие Брижит Бардо сложно и неоднозначно. Она была первопроходцем, который заново определил женскую сексуальность на экране и помог французскому кино стать явлением мирового масштаба. Ее стиль — от «выреза Бардо» до фирменной прически — до сих пор влияет на моду. Но последние десятилетия выявили и другую сторону ее личности: фигуру конфликтную, чьи политические и социальные взгляды вызывали споры и приводили к судебным решениям. В итоге жизнь Бардо стала историей контрастов: женщина, подарившая молодость и красоту индустрии развлечений, а затем посвятившая энергию и опыт защите животных, — при этом проходя через тяжелые испытания славой, личными драмами и политическими конфликтами.