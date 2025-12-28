Самая болезненная глава в жизни Брижит Бардо: что навсегда раскололо ее отношения с единственным сыном

Отношения Бардо с сыном долгие годы оставались напряженными. Сама Бардо много лет спустя описывала материнство как опыт, который пришелся на период, когда она была буквально «загнана» славой и вниманием прессы. В некрологе Associated Press напоминается, что в автобиографии Initiales B.B. (1996) она сравнивала беременность с «раковой опухолью», а в интервью говорила о поиске «корней», которых у нее будто бы не было. При этом к теме сына она в целом возвращалась нечасто — и чаще в формате признаний о собственных ограничениях и внутреннем сопротивлении материнской роли, чем в виде «семейных историй».