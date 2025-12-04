Исповедь одной из самых красивых актрис мира: успех довел Брижит Бардо до депрессии и попыток самоубийства
3 декабря 2025 года во Франции состоялась премьера документального фильма "Бардо", который открыл публике неизвестные страницы жизни одной из самых ярких звезд мирового кинематографа. 91-летняя Брижит Бардо впервые откровенно рассказала о борьбе с депрессией, преследовавшей ее даже на пике славы, и нескольких попытках самоубийства.
Документальная лента режиссеров Алена Берлинера и Элоры Теване, созданная при полной поддержке самой Бардо, предлагает зрителям интимный взгляд на жизнь легенды. Актриса практически не появляется в кадре, но ее голос сопровождает весь фильм, рассказывая историю от первого лица.
В новом документальном фильме актриса призналась в неожиданном: в детстве она считала себя некрасивой. «Я знала, что была дурнушкой, и говорила себе: "Раз я некрасивая, нужно быть хотя бы умной и веселой".
Я понимала, что должна стать лучшей хоть в чем-то, иначе ничего не достигну. И я знала, что хочу, чтобы мир узнал о Брижит Бардо», — вспоминает звезда.
Мировая слава пришла к ней в 1956 году с фильмом «И Бог создал женщину» режиссера Роже Вадима, который стал ее первым мужем. Бардо воплотила новый тип женственности — свободной, раскованной, бросающей вызов консервативным нормам эпохи. Она снялась более чем в 45 фильмах, работала с Жаном-Люком Годаром в «Презрении» и Анри-Жоржем Клузо в «Истине», а также записала около 70 песен.
Цена известности
Однако успех обернулся настоящим кошмаром. Фильм показывает медийное безумие 1960-х годов: Бардо окружена фотографами, преследуется на улицах, находится под постоянным наблюдением, превращенная в символ. Она не могла выйти из дома, папарацци преследовали ее повсюду. Даже беременность проходила под прицелом камер — актриса родила дома, чтобы избежать внимания прессы.
Слава превратилась в золотую клетку. Бардо чувствовала себя одинокой, несмотря на миллионы поклонников. Постоянное давление, навязанный образ секс-символа, отсутствие личного пространства — все это привело к глубокой депрессии и суицидальным мыслям.
«Я хотела покончить с собой, и меня спасло чудо», — признается актриса в фильме, не уточняя деталей произошедшего. Бардо отмечает, что депрессия не отпускает ее и сегодня: каждое утро она просыпается с чувством грусти.
Материнство, от которого отказались
Откровением стал и рассказ о сложных отношениях с единственным сыном. В 1960 году Бардо родила Николя-Жака Шарье от второго мужа, но материнские чувства так и не проснулись. «Я не хочу лицемерия. Я кричала и умоляла забрать его у меня. Я не создана быть матерью. Это ужасно признавать, но я недостаточно взрослая, чтобы заботиться о ребенке», — цитирует The Times слова актрисы.
Мальчик воспитывался в семье отца, и мать практически не участвовала в его жизни. В 1996 году сын даже подал на нее в суд за нарушение приватности из-за упоминания в мемуарах. Примирение случилось лишь когда Николя стал взрослым.
Побег от славы: новая жизнь ради животных
В 1973 году, в возрасте 39 лет, Брижит Бардо приняла судьбоносное решение — она навсегда ушла из кино, продала большую часть имущества и посвятила себя защите животных. В 1986 году она основала Фонд Брижит Бардо, посвященный защите диких и домашних животных. Ее кампании привели к реальным изменениям в законодательстве Франции: был запрещен импорт меха тюленей, прекращено принудительное кормление гусей для производства фуа-гра. Бардо яростно выступала против корриды, опытов на животных и охоты. Ее позицию встречали насмешками и унижениями, но она продолжала свою борьбу, не обращая внимания на критику.
«Мне все равно, будут ли люди меня помнить. Я хочу, чтобы они помнили об уважении, которое мы обязаны проявлять к животным», — эти слова актрисы, по сути, стали девизом всей ее второй жизни.
«Чем дальше я продвигаюсь по жизни, тем больше боюсь людей. Я больше животное, чем человек», — добавляет Бардо.
Жизнь в поисках страсти
Сегодня 91-летняя актриса живет в уединении в своем поместье Ла Мадраг в Сен-Тропе, окруженная лошадьми, собаками, гусями и ослами. Несколько недель назад она перенесла госпитализацию и операцию в связи с серьезным заболеванием, но после выздоровления вернулась домой.
Документальный фильм «Бардо», показанный на Каннском кинофестивале и вышедший в широкий прокат 3 декабря, стал своеобразным завещанием легенды — историей женщины, которая мечтала о свободе, но оказалась в плену собственного образа, а затем нашла спасение в любви к тем, кто не умеет говорить.
Французская актриса Брижит Бардо в молодости
Брижит Анн-Мари Бардо — французская киноактриса, певица, фотомодель и писательница. Являлась одним из секс-символов 1950—1960-х годов.