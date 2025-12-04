Исповедь одной из самых красивых актрис мира: успех довел Брижит Бардо до депрессии и попыток самоубийства

В 1973 году, в возрасте 39 лет, Брижит Бардо приняла судьбоносное решение — она навсегда ушла из кино, продала большую часть имущества и посвятила себя защите животных. В 1986 году она основала Фонд Брижит Бардо, посвященный защите диких и домашних животных. Ее кампании привели к реальным изменениям в законодательстве Франции: был запрещен импорт меха тюленей, прекращено принудительное кормление гусей для производства фуа-гра. Бардо яростно выступала против корриды, опытов на животных и охоты. Ее позицию встречали насмешками и унижениями, но она продолжала свою борьбу, не обращая внимания на критику.