В Италии жестко наказали популярную у жителей Латвии авиакомпанию
Итальянское антимонопольное ведомство наложило максимальный штраф на Ryanair за злоупотребление доминирующим положением на рынке в ущерб туристическим агентствам и потребителям. Размер наказания составил 255,7 млн евро.
Согласно пресс-релизу антимонопольного ведомства, с 2022 года компания-лоукостер реализовала "сложную стратегию", направленную на то, чтобы помешать или затруднить турагентствам приобретать авиабилеты на ее сайте.
Сначала Ryanair ввела "систему распознавания лиц для конечных пользователей билетов, приобретенных через агентство на ее сайте", влияя на деятельность посредников. С 2023 года она стала массово удалять аккаунты, связанные с туристическими агентствами, или блокировать их платежные средства.
Ирландская компания также навязывала агентствам партнерские соглашения, ограничивая возможность предоставления рейсов Ryanair вместе с дополнительными туристическими услугами, страховкой или рейсами других авиакомпаний.
По данным антимонопольного ведомства, агентства, не подписавшие эти соглашения, подверглись "агрессивной коммуникационной кампании", а Ryanair периодически блокировала их бронирования на сайте.
Помимо штрафа, антимонопольная служба обязала авиакомпанию прекратить все "действия, нарушающие конкуренцию", и воздерживаться от их повторения в будущем.