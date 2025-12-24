Директор Чернобыльской АЭС предупредил мир об угрозе
Защитная конструкция над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, поврежденная в начале 2025 года в результате российского удара, остается критически уязвимой, и новый удар РФ может разрушить ее. Об этом агентству AFP рассказал директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов.
По словам Тараканова, даже непрямое попадание способно вызвать сейсмические колебания, которые саркофаг может не выдержать. "Если ракета или беспилотник попадет в него непосредственно, или даже где-то рядом упадет - например, "Искандер" , не дай бог - это вызовет мини-землетрясение в этом районе, - сказал Тараканов. - Никто не может гарантировать, что защитное сооружение останется стоять после этого. В этом главная угроза".
Остатки атомной электростанции в Чернобыле покрыты внутренней радиационной оболочкой из стали и бетона ("саркофаг"), построенной в спешке сразу после катастрофы в 1986 году, а также высокотехнологичной внешней оболочкой (Новым безопасным конфайнментом, НБК), которую ввели в эксплуатацию в 2019 году.
Участок новой оболочки был сильно поврежден в результате удара российского дрона в феврале 2025 года, это вызвало сильный пожар . "Наш НБК утратил ряд своих основных функций. И мы понимаем, что на восстановление этих функций нам потребуется как минимум три-четыре года", - добавил Тараканов.