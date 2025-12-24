Директор Чернобыльской АЭС предупредил мир об угрозе

По словам Тараканова, даже непрямое попадание способно вызвать сейсмические колебания, которые саркофаг может не выдержать. "Если ракета или беспилотник попадет в него непосредственно, или даже где-то рядом упадет - например, "Искандер" , не дай бог - это вызовет мини-землетрясение в этом районе, - сказал Тараканов. - Никто не может гарантировать, что защитное сооружение останется стоять после этого. В этом главная угроза".