Мошенники используют Рождество в своих целях - не станьте жертвами обмана

"Если вы случайно нажали на ссылку и она далее ведет в интернет-банк, где нужно вводить PIN 1 и PIN 2, то мы однозначно рекомендуем этого не делать", - подчеркнула заместитель начальника 2-го отдела управления по борьбе с киберпреступлениями Солвита Слязде. Введя по таким ссылкам персональные данные и коды, пользователь передает их в распоряжение мошенников. При этом мошенники могут выдавать себя за любое учреждение или поставщика услуг.