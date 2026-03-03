Синоптики обещают туман и слабый дождь во вторник

Местами пройдет небольшой дождь, в основном вечером в Видземе. Утром местами сохранится туман, а поздним вечером он вновь появится в Курземе. Будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, вечером в Вентспилсе порывами до 15 метров в секунду. Воздух прогреется до +2...+7 градусов.