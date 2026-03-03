Экономисты стали сомневаться, что Латвия сможет догнать по уровню жизни страны Западной Европы
Подготовленный Институтом производительности факультета экономики и социальных наук Латвийского университета аналитический отчет о производительности Латвии за 2025 указывает на замедление темпов конвергенции производительности и риск попадания в «ловушку среднего дохода».
Исследование показывает, что хотя в 2025 году темпы роста производительности ускорились (за девять месяцев года она была на 2,8% выше, чем годом ранее), в последние годы динамика оставалась сравнительно слабой. В 2024 году уровень производительности в Латвии в фактических ценах составлял лишь 54,1% (72,8% по стандарту паритета покупательной способности) от среднего уровня Европейского союза, что является одним из самых низких показателей в ЕС.
Директор LV PEAK профессор Инна Штейнбука подчеркивает, что именно рост производительности является главным долгосрочным фактором повышения уровня жизни и основой конкурентоспособности Латвии в глобальной экономике. По ее словам, повышение производительности особенно важно для компенсации последствий демографического спада, поскольку сокращается число трудоспособного населения и общество стареет.
В анализе отмечается, что для дальнейшего развития страны решающее значение имеет не столько объем инвестиций, сколько их качество и структурный вклад. В новом отчете предложены приоритетные направления политики, в которых повышению производительности должно быть отведено центральное место.
Исследователи особо выделяют значение целенаправленной специализации в технологических сферах, где у Латвии есть реальный потенциал для масштабирования и интеграции в международные цепочки создания стоимости, в частности в мехатронике и машиностроении, технологиях беспилотников, роботизации и других направлениях.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что по уровню развития латвийский бизнес сильно отстал от литовского и эстонского.