Экономисты стали сомневаться, что Латвия сможет догнать по уровню жизни страны Западной Европы

Исследование показывает, что хотя в 2025 году темпы роста производительности ускорились (за девять месяцев года она была на 2,8% выше, чем годом ранее), в последние годы динамика оставалась сравнительно слабой. В 2024 году уровень производительности в Латвии в фактических ценах составлял лишь 54,1% (72,8% по стандарту паритета покупательной способности) от среднего уровня Европейского союза, что является одним из самых низких показателей в ЕС.