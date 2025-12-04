По уровню развития латвийский бизнес сильно отстал от литовского и эстонского
В новый рейтинг Top-50 крупнейших предприятий Балтии, подготовленный международной компанией по управлению рисками Coface, в этом году включены 28 предприятий из Литвы, 15 из Эстонии и семь из Латвии. По сравнению с прошлым годом число латвийских компаний в рейтинге сократилось с восьми до семи.
Литва доминирует
В целом 50 крупнейших предприятий Балтии в 2024 году достигли оборота 69,7 миллиарда евро и получили более 1,7 миллиарда евро прибыли.
В верхней части рейтинга стабильно доминируют компании из Литвы — группа розничной торговли Vilniaus prekyba, холдинг Maxima Grupe, энергетические компании Orlen Lietuva и Ignitis grupe, а также ритейлер Maxima LT.
В первую десятку вошли также два предприятия из Эстонии — служба перевозок и доставки Bolt Technology и энергетическая компания Eesti Energia, занявшие соответственно шестое и седьмое места.
Единственным представителем Латвии в первой десятке является энергокомпания Latvenergo, расположившаяся на восьмом месте.
Торговцы и авиакомпания
Латвию в рейтинге также представляют: ритейлер Rimi Latvia (19-е место), ритейлер Maxima Latvija (21-е место), дистрибьютор ИТ-продукции и бытовой электроники Elko grupa (22-е место), авиакомпания Air Baltic Corporation (36-е место), дистрибьютор нефтепродуктов Orlen Latvija (40-е место) и ритейлер строительных материалов, товаров для дома и сада Depo DIY (48-е место).
По данным Coface, эти семь латвийских предприятий в прошлом году в совокупности достигли оборота 7,04 миллиарда евро и получили 282 миллиона евро прибыли — соответственно 10,1 процента общего оборота и 16,3 процента совокупной прибыли предприятий, включённых в балтийский Top-50. Семь крупнейших латвийских предприятий в прошлом году вместе обеспечили рабочими местами почти 17 700 человек.
Рейтинг Coface показывает, что оборот Latvenergo в прошлом году превысил 1,7 миллиарда евро, тогда как прибыль по сравнению с 2023 годом сократилась на 22 процента, составив 273,7 миллиона евро. Оборот Rimi Latvia превысил 1,1 миллиарда евро, а прибыль выросла до 38 миллионов евро, что означает почти 31-процентный рост. Оборот Maxima Latvija также превысил 1,1 миллиарда евро, в то время как прибыль составила почти 51 миллион евро — на 10 процентов меньше, чем годом ранее.
Группа Elko, которой в рейтинге в этом году удалось подняться на одну позицию, в прошлом году работала с аудированным оборотом 1,056 миллиарда евро, что на 0,4 процента меньше, чем годом ранее, тогда как прибыль выросла на 9,5 процента — до 13,051 миллиона евро. Оборот Air Baltic Corporation составил почти 746 миллионов евро, однако компания завершила год с убытком в 118 миллионов евро. Оборот Orlen Latvija достиг почти 706 миллионов евро, прибыль — почти 3,2 миллиона евро. Depo DIY, который впервые вошёл в рейтинг в этом году, в прошлом году достиг оборота 605,162 миллиона евро — на 9,4 процента больше, чем в 2023 году, но прибыль группы уменьшилась на 21,5 процента, составив 21,191 миллиона евро.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что у латвийских предпринимателей сильно улучшилось настроение. Экономисты объяснили причины.