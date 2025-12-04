По уровню развития латвийский бизнес сильно отстал от литовского и эстонского

Группа Elko, которой в рейтинге в этом году удалось подняться на одну позицию, в прошлом году работала с аудированным оборотом 1,056 миллиарда евро, что на 0,4 процента меньше, чем годом ранее, тогда как прибыль выросла на 9,5 процента — до 13,051 миллиона евро. Оборот Air Baltic Corporation составил почти 746 миллионов евро, однако компания завершила год с убытком в 118 миллионов евро. Оборот Orlen Latvija достиг почти 706 миллионов евро, прибыль — почти 3,2 миллиона евро. Depo DIY, который впервые вошёл в рейтинг в этом году, в прошлом году достиг оборота 605,162 миллиона евро — на 9,4 процента больше, чем в 2023 году, но прибыль группы уменьшилась на 21,5 процента, составив 21,191 миллиона евро.