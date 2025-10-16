У латвийских предпринимателей сильно улучшилось настроение. Экономисты объяснили причины

«Результаты опроса показывают, что в компании Балтии возвращается уверенность в возможностях развития. Предприниматели считают нынешний момент подходящим для принятия дополнительных рисков и готовы предпринимать шаги по расширению бизнеса. Значительно выросло число тех, кто готов инвестировать не только в своей стране, но и за рубежом. Учитывая глобальную нестабильность и постоянно меняющуюся ситуацию, уверенность балтийских компаний свидетельствует о нашей способности адаптироваться к изменениям и использовать их в свою пользу, вовремя инвестируя в инновации и развитие», — комментируют данные эксперты.