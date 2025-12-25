Денег все больше, здоровья все меньше: почему латвийская медицина стала "черной дырой"?
Дорогие лекарства, их нехватка, очереди и доплаты, которые больно бьют по кошельку, давно стали для жителей Латвии привычной реальностью. Неужели ситуацию никак нельзя изменить?
Проблемы системы здравоохранения в Латвии никому не чужды: дорогие лекарства, их нехватка, очереди к врачам, бремя доплат. Почему эту систему годами не удается привести в порядок?
«Виноват, видимо, хронический недостаток денег в системе, но я предполагаю, что что-то не так со всеми расчетами и тарифами, потому что денег не хватает, хотя в бюджет постоянно добавляют средства. В Латвии сокращается численность населения, но все время что-то буксует. То ли не хватает смелости, то ли это колоссальная работа — пересмотреть все с нуля, потому что наша система довольно “кривая”: если есть страховка, ты можешь выбрать лучшее, а у человека, у которого такой возможности нет, в том числе у пенсионеров, расходы на медицину высокие. Кому-то нужно набраться смелости, потому что что-то здесь явно не в порядке!» — призвала в программе TV24 «Preses Klubs» Санита Уплея-Йегермане, председатель Совета общественных электронных СМИ.
Ранее сообщалось, что бюджет сферы здравоохранения в 2026 году составит 1,97 млрд евро, в том числе дополнительно выделено 42,7 млн евро, предусматривает принятый Сеймом в окончательном чтении закон о государственном бюджете на 2026 год.