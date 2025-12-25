Денег все больше, здоровья все меньше: почему латвийская медицина стала "черной дырой"?

«Виноват, видимо, хронический недостаток денег в системе, но я предполагаю, что что-то не так со всеми расчетами и тарифами, потому что денег не хватает, хотя в бюджет постоянно добавляют средства. В Латвии сокращается численность населения, но все время что-то буксует. То ли не хватает смелости, то ли это колоссальная работа — пересмотреть все с нуля, потому что наша система довольно “кривая”: если есть страховка, ты можешь выбрать лучшее, а у человека, у которого такой возможности нет, в том числе у пенсионеров, расходы на медицину высокие. Кому-то нужно набраться смелости, потому что что-то здесь явно не в порядке!» — призвала в программе TV24 «Preses Klubs» Санита Уплея-Йегермане, председатель Совета общественных электронных СМИ.