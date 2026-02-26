"Я очень хочу жить" - о помощи просит Лига, у которой во время беременности выявили тяжелое заболевание
фото: из личного архива
К сожалению, беременность из-за тяжелого диагноза пришлось прервать.
В Латвии

"Я очень хочу жить" - о помощи просит Лига, у которой во время беременности выявили тяжелое заболевание

Отдел здоровья

Otkrito.lv

40-летняя Лига Мелкурте живет в Валмиерском крае и воспитывает двоих детей. Третью беременность пришлось прервать после того, как у нее диагностировали рак желудка 4-й стадии. Назначенные консилиумом врачей препараты стоят огромных денег, которых у семьи нет. «Я прошу от всего сердца — помогите мне бороться», — обращается она к людям в надежде на поддержку.

Как сообщает Ziedot.lv, Лига родом из Кулдиги, где выросла в семье с 14 детьми, однако уже несколько лет вместе со своей семьей живет в Валмиерском крае. Ей 40 лет, она мама двоих замечательных детей — сыну 21 год, маленькой дочери 2 года. Чуть больше года назад, во время третьей беременности, у Лиги обнаружили рак желудка 4-й стадии. Эта новость в одно мгновение изменила жизнь всей семьи. Лечение нужно было начинать немедленно, поэтому беременность пришлось прервать.

Сейчас Лига проходит курс химиотерапии. Однако для продолжения лечения и сохранения шанса на жизнь консилиум врачей назначил препарат, способный остановить развитие болезни, но государством он, к сожалению, не компенсируется. Ежемесячная стоимость лекарства составляет 7036,80 евро, годовой курс — 84 441,60 евро. Семья Лиги не в состоянии оплатить такую сумму. Заявление на индивидуальную компенсацию медикаментов подано в Национальную службу здравоохранения, однако, скорее всего, ответ будет отрицательным либо покроет лишь небольшую часть расходов.

«Я очень хочу жить. Хочу видеть, как растет моя дочка, быть рядом с сыном и своей семьей. Поэтому я искренне прошу помощи у неравнодушных людей. Если у вас есть возможность поддержать меня, я буду бесконечно благодарна за любую помощь — это даст мне надежду и возможность продолжить лечение», — говорит Лига.

Если есть возможность, давайте поможем Лиге. Сумма кажется большой, но вместе, даже понемногу, мы можем сделать многое. Важен каждый евро.

Помочь Лиге Мелкурте можно здесь.

Темы

Рак желудкаZiedot.lv

Другие сейчас читают