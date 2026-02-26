"Я очень хочу жить" - о помощи просит Лига, у которой во время беременности выявили тяжелое заболевание

Как сообщает Ziedot.lv, Лига родом из Кулдиги, где выросла в семье с 14 детьми, однако уже несколько лет вместе со своей семьей живет в Валмиерском крае. Ей 40 лет, она мама двоих замечательных детей — сыну 21 год, маленькой дочери 2 года. Чуть больше года назад, во время третьей беременности, у Лиги обнаружили рак желудка 4-й стадии. Эта новость в одно мгновение изменила жизнь всей семьи. Лечение нужно было начинать немедленно, поэтому беременность пришлось прервать.