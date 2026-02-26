"Я очень хочу жить" - о помощи просит Лига, у которой во время беременности выявили тяжелое заболевание
40-летняя Лига Мелкурте живет в Валмиерском крае и воспитывает двоих детей. Третью беременность пришлось прервать после того, как у нее диагностировали рак желудка 4-й стадии. Назначенные консилиумом врачей препараты стоят огромных денег, которых у семьи нет. «Я прошу от всего сердца — помогите мне бороться», — обращается она к людям в надежде на поддержку.
Как сообщает Ziedot.lv, Лига родом из Кулдиги, где выросла в семье с 14 детьми, однако уже несколько лет вместе со своей семьей живет в Валмиерском крае. Ей 40 лет, она мама двоих замечательных детей — сыну 21 год, маленькой дочери 2 года. Чуть больше года назад, во время третьей беременности, у Лиги обнаружили рак желудка 4-й стадии. Эта новость в одно мгновение изменила жизнь всей семьи. Лечение нужно было начинать немедленно, поэтому беременность пришлось прервать.
Сейчас Лига проходит курс химиотерапии. Однако для продолжения лечения и сохранения шанса на жизнь консилиум врачей назначил препарат, способный остановить развитие болезни, но государством он, к сожалению, не компенсируется. Ежемесячная стоимость лекарства составляет 7036,80 евро, годовой курс — 84 441,60 евро. Семья Лиги не в состоянии оплатить такую сумму. Заявление на индивидуальную компенсацию медикаментов подано в Национальную службу здравоохранения, однако, скорее всего, ответ будет отрицательным либо покроет лишь небольшую часть расходов.
«Я очень хочу жить. Хочу видеть, как растет моя дочка, быть рядом с сыном и своей семьей. Поэтому я искренне прошу помощи у неравнодушных людей. Если у вас есть возможность поддержать меня, я буду бесконечно благодарна за любую помощь — это даст мне надежду и возможность продолжить лечение», — говорит Лига.
Если есть возможность, давайте поможем Лиге. Сумма кажется большой, но вместе, даже понемногу, мы можем сделать многое. Важен каждый евро.