Миссия (не)выполнима? В Латвии начат сбор подписей за восстановление FM-вещания на русском языке

С 1 января 2026 года FM-вещание Латвийского радио-4 на русском языке будет прекращено. Содержание общественных медиа останется только в цифровом формате на портале LSM. Однако не все жители Латвии готовы смириться с таким решением. На платформе Manabalss.lv начат сбор подписей под инициативой восстановить вещание радиостанции. Если под обращением будет собрано минимум 10 000 подписей, Сейм будет обязан хотя бы рассмотреть прошение жителей.