Миссия (не)выполнима? В Латвии начат сбор подписей за восстановление FM-вещания на русском языке
С 1 января 2026 года прекращается FM-вещание Латвийского радио-4 на русском языке. На платформе Manabalss.lv начат сбор подписей за восстановление эфира — если наберется 10 000 голосов, Сейм будет обязан рассмотреть инициативу.
С 1 января 2026 года FM-вещание Латвийского радио-4 на русском языке будет прекращено. Содержание общественных медиа останется только в цифровом формате на портале LSM. Однако не все жители Латвии готовы смириться с таким решением. На платформе Manabalss.lv начат сбор подписей под инициативой восстановить вещание радиостанции. Если под обращением будет собрано минимум 10 000 подписей, Сейм будет обязан хотя бы рассмотреть прошение жителей.
Автор инициативы Светлана Бритущенко объясняет ситуацию: «Совет общественных электронных СМИ Латвии (SEPLP) принял решение с 2026 года прекратить линейное вещание Латвийского радио-4 на FM-частотах, сохранив работу канала только в цифровой среде. Такое решение существенно ограничит доступ к общественному медиа тысячам жителей Латвии — особенно пожилым людям, жителям регионов, людям без стабильного доступа к интернету, а также представителям национальных меньшинств».
По словам инициатора петиции, Латвийское радио-4 — это «общественный медиа с более чем тридцатилетним опытом, профессиональной редакцией и стабильной аудиторией слушателей, в которую входят и многие латыши. Канал предлагает отражение событий Латвии на другом языке и с точки зрения иного культурного опыта, тем самым расширяя общественную дискуссию и способствуя взаимопониманию».
Светлана предупреждает о последствиях закрытия: «Прекращение линейного вещания в FM-эфире уменьшает охват общественного медиа, разнообразие мнений в информационном пространстве Латвии, а также ослабляет сплоченность общества. Это также потеря для медийного и культурного наследия Латвии». Автор инициативы указывает, что «такое решение не соответствует цели, определенной в Законе об общественных электронных СМИ и их управлении — обеспечить отражение разнообразия общества и равный доступ к информации для всех жителей Латвии».
В петиции содержится призыв: «Призываем восстановить линейное вещание Латвийского радио-4 на FM-частотах и после 2025 года, одновременно продолжая и развивая цифровую доступность канала».
Конкретные требования к Сейму и SEPLP включают:
- «обеспечить необходимое финансирование и техническую мощность для восстановления вещания Латвийского радио-4 в FM-эфире»;
- «признать значение Латвийского радио-4 как платформы общественной интеграции, диалога языков и культур»;
- «пересмотреть стратегию развития общественных медиа, четко закрепив принцип информирования общества на разных языках и в разных форматах, обеспечивая доступность для всех поколений».
Как подчеркивается в петиции, «восстановление вещания Латвийского радио-4 способствует более безопасной, сбалансированной и мудрой Латвии».