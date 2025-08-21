По одному важному показателю развития Латвия обогнала многие крупные страны
Eurostat сообщил последние данные о доле возобновляемых источников в общем энергоснабжении ЕС по сравнению с другими странами мира.
"В 2022 году возобновляемые источники обеспечили 18,9% общего энергоснабжения ЕС. Этот показатель превысил среднемировой уровень, который в 2021 году составлял 13,9%", - сообщает Eurostat.
Среди 14 стран, не входящих в ЕС и обеспечивающих не менее 1,0% мирового энергоснабжения, лишь Бразилия (46,1%) получила более четверти энергии из возобновляемых источников.
На противоположном полюсе находится Саудовская Аравия, где доля возобновляемых источников составила всего 0,1% от общего энергоснабжения.
В Латвии доля возобновляемых источников в общем энергоснабжении составляет 43%, что значительно больше среднемирового показателя. А также больше, чем в Индии, Турции, Канаде, Индонезии, Великобритании, Мексике, Китае, США, Японии, России, Южной Корее и Иране.
Вот если бы еще и цены на эту прекрасную "зеленую" энергию, которая вырабатывается в Латвии, были бы нормальными. Но с этим, как ранее писал Otkrito.lv, у нас имеются большие проблемы.