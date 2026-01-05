Самый трагический взрыв газа в истории Латвии: вместо новогодней елки - десятки погибших и пострадавших

В свою очередь, местная елгавская газета Daba Uzvara после трагедии ничего не писала о взрыве на улице Райня, хотя весь город об этом говорил. Лишь 15 января 1969 года внизу первой полосы Daba Uzvara в траурной рамке были напечатаны два траурных сообщения — от Елгавского городского и районного комитетов Коммунистической партии Латвии, а также от Советов депутатов трудящихся города и района Елгавы, в которых «с глубокой скорбью сообщалось о трагическом случае, связанном с аварией в жилом доме Латвийской сельскохозяйственной академии, и выражались глубокие соболезнования семьям погибших, родным и коллегам». Аналогичное сообщение было также от коллегии Министерства сельского хозяйства СССР, коллегии Министерства сельского хозяйства ЛССР, ректората Латвийской сельскохозяйственной академии и общественных организаций. Однако в этих траурных сообщениях не упоминались ни масштаб трагедии, ни число жертв.