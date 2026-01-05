Холод не тетка: все большему числу жителей Латвии трудно оплачивать ежемесячные счета
Как сообщает Luminor, ссылаясь на данные опроса, за год увеличилась доля жителей, для которых регулярные платежи доставляют трудности, особенно в холодные месяцы года.
Это проблема
По сравнению с 2024 годом, по-прежнему для 64% жителей оплата ежемесячных счетов не создает финансовых проблем. Такой ответ чаще всего давали жители в возрасте от 30 до 39 лет, что может быть связано с тем, что в этой возрастной группе нередко уже сформирован более стабильный уровень доходов. В региональном разрезе выделяется Видземе, где жители чаще всего указывают, что покрытие повседневных счетов происходит без затруднений.
Но одновременно увеличилось число респондентов, для которых своевременная оплата счетов становится проблемой: в 2024 году на это указывали 7%, а к концу прошлого года этот показатель вырос до 13%.
Тарифы лезут в кошелек
Увеличилось и число жителей, для которых финансовые трудности вызывает покрытие ежемесячных расходов именно в холодные месяцы года. По сравнению с 2024 годом, когда такую проблему испытывали 15%, к концу прошлого года об этом сообщили уже 23%. Особенно сложным этот период становится для жителей в возрасте старше 50 лет, которые именно в зимний сезон чаще всего сталкиваются с трудностями при оплате ежемесячных счетов.
Хотя в целом наблюдается рост заработных плат, развитие экономики и прогнозируется более низкая инфляция, данные Центрального статистического управления свидетельствуют о том, что за последние месяцы увеличился уровень цен на товары и услуги, связанные с содержанием и управлением жильем, что могло повлиять на результаты опроса. Электроэнергия за год подорожала на 14,2 %, природный газ — на 2,2 %, а тепловая энергия — на 2 %. При этом в целом тариф на тепловую энергию в разных регионах оставался изменчивым: в одних местах он вырос, в других — снизился.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Рижская дума приняла важное решение, которое коснется жителей, использующих популярный вид отопления.