Холод не тетка: все большему числу жителей Латвии трудно оплачивать ежемесячные счета
фото: Shutterstock
Плата за отопление загоняет жителей ЛР в финансовый угол.
В Латвии

Холод не тетка: все большему числу жителей Латвии трудно оплачивать ежемесячные счета

Отдел новостей

Otkrito.lv

Как сообщает Luminor, ссылаясь на данные опроса, за год увеличилась доля жителей, для которых регулярные платежи доставляют трудности, особенно в холодные месяцы года.

Это проблема

По сравнению с 2024 годом, по-прежнему для 64% жителей оплата ежемесячных счетов не создает финансовых проблем. Такой ответ чаще всего давали жители в возрасте от 30 до 39 лет, что может быть связано с тем, что в этой возрастной группе нередко уже сформирован более стабильный уровень доходов. В региональном разрезе выделяется Видземе, где жители чаще всего указывают, что покрытие повседневных счетов происходит без затруднений.

Но одновременно увеличилось число респондентов, для которых своевременная оплата счетов становится проблемой: в 2024 году на это указывали 7%, а к концу прошлого года этот показатель вырос до 13%.

Тарифы лезут в кошелек

Увеличилось и число жителей, для которых финансовые трудности вызывает покрытие ежемесячных расходов именно в холодные месяцы года. По сравнению с 2024 годом, когда такую проблему испытывали 15%, к концу прошлого года об этом сообщили уже 23%. Особенно сложным этот период становится для жителей в возрасте старше 50 лет, которые именно в зимний сезон чаще всего сталкиваются с трудностями при оплате ежемесячных счетов.

Хотя в целом наблюдается рост заработных плат, развитие экономики и прогнозируется более низкая инфляция, данные Центрального статистического управления свидетельствуют о том, что за последние месяцы увеличился уровень цен на товары и услуги, связанные с содержанием и управлением жильем, что могло повлиять на результаты опроса. Электроэнергия за год подорожала на 14,2 %, природный газ — на 2,2 %, а тепловая энергия — на 2 %. При этом в целом тариф на тепловую энергию в разных регионах оставался изменчивым: в одних местах он вырос, в других — снизился.

Ранее Otkrito.lv писал о том, что Рижская дума приняла важное решение, которое коснется жителей, использующих популярный вид отопления.

Темы

ИнфляцияРижская думаВидземеLuminorГАЗOtkrito.lv

Другие сейчас читают