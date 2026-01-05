Холод не тетка: все большему числу жителей Латвии трудно оплачивать ежемесячные счета

Хотя в целом наблюдается рост заработных плат, развитие экономики и прогнозируется более низкая инфляция, данные Центрального статистического управления свидетельствуют о том, что за последние месяцы увеличился уровень цен на товары и услуги, связанные с содержанием и управлением жильем, что могло повлиять на результаты опроса. Электроэнергия за год подорожала на 14,2 %, природный газ — на 2,2 %, а тепловая энергия — на 2 %. При этом в целом тариф на тепловую энергию в разных регионах оставался изменчивым: в одних местах он вырос, в других — снизился.