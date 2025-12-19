Рижская дума приняла важное решение, которое коснется жителей, использующих популярный вид отопления

«Принятые в прошлом году правила были амбициозными и правильными, однако реальность — как доступность технологий, так и затраты, а также геополитическая ситуация — потребовала от нас большей гибкости. Продлевая переходный период до 2030 года, мы даем рижанам дополнительное время для подготовки к переходу на тепловые насосы, центральное отопление или другие решения без выбросов, одновременно сохраняя жесткую позицию в отношении наиболее загрязняющих видов топлива», — заявили в Комитете по жилью и окружающей среде.