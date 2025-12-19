Рижская дума приняла важное решение, которое коснется жителей, использующих популярный вид отопления
Рижская дума продлила переходный период в отношении новых газовых отопительных установок — запрет вступит в силу не с 2026 года, а с 2030 года.
«Принятые в прошлом году правила были амбициозными и правильными, однако реальность — как доступность технологий, так и затраты, а также геополитическая ситуация — потребовала от нас большей гибкости. Продлевая переходный период до 2030 года, мы даем рижанам дополнительное время для подготовки к переходу на тепловые насосы, центральное отопление или другие решения без выбросов, одновременно сохраняя жесткую позицию в отношении наиболее загрязняющих видов топлива», — заявили в Комитете по жилью и окружающей среде.
Поправками к правилам четко и однозначно на всей территории Риги запрещается установка новых отопительных установок, работающих на каменном угле, буром угле, торфе и жидком топливе, включая дизельное топливо. Этот запрет распространяется на все зоны и вступит в силу сразу после вступления в силу изменений к правилам.
Существующие газовые котлы, дровяные печи и установки отопления на биомассе можно продолжать использовать в объектах недвижимости, которые являются отдельными квартирами в многоквартирных домах или частными домами. Разрешена замена существующего оборудования на новое оборудование для сжигания топлива при условии снижения общего уровня загрязнения воздуха, соответствия внешним нормативным актам по требованиям экодизайна к связанным с энергией товарам и при номинальной вводимой тепловой мощности не более 50 кВт.
Как ранее писал Otkrito.lv, жителей Латвии предупредили, что по закону они обязаны раз в пять лет проверять систему отопления.