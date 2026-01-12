Паулс: "Я не могу впустить в свою жизнь чужого человека. Это и не нужно - мне 90 лет"
Композитор Раймонд Паулс — это целая эпоха, которая дарит всем нам мелодии, становящиеся спутниками жизни. В свой 90-й день рождения он, впрочем, желает самому себе только одного — чтобы его оставили в покое.
Маэстро умеет создавать радость, и продолжает делать это и в юбилейный год. 2026 год он начинает на сцене театра Dailes вместе с актером Андрисом Кейшем: уже в 117-й раз они играют спектакль «Мужчины в лучших годах», сообщает LSM.lv.
Паулс не старается угодить публике, но слушатели для него — главное. Слушателями были и родители Раймонда Паулса. На вопрос, что они дарили ему в детстве на день рождения, маэстро вспоминает: покупать подарки семья не могла себе позволить, поэтому обычно это были вязаные вещи. «Они были простыми людьми. Они подарили нам самое главное: благодаря им мы с сестрой как-то выжили», — говорит он.
Раймонд Паулс — человек сцены, и именно там по-настоящему проявляются его душа и эмоциональность. Его ангел-хранитель, супруга Лана, однажды говорила, что он ни с кем не делится своей болью и проблемами: он сам по себе и очень застенчив.
«Мне ее очень не хватает, — признается маэстро, — и я не собираюсь ничего менять. Я не могу впустить в свои апартаменты и в свою жизнь чужого человека. Я больше этого делать не буду, и мне это не нужно — мне 90 лет».
Самое личное пожелание, которое он адресует себе в день рождения, остается прежним: «Чтобы меня оставили в покое!»