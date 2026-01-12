Паулс: "Я не могу впустить в свою жизнь чужого человека. Это и не нужно - мне 90 лет"

Паулс не старается угодить публике, но слушатели для него — главное. Слушателями были и родители Раймонда Паулса. На вопрос, что они дарили ему в детстве на день рождения, маэстро вспоминает: покупать подарки семья не могла себе позволить, поэтому обычно это были вязаные вещи. «Они были простыми людьми. Они подарили нам самое главное: благодаря им мы с сестрой как-то выжили», — говорит он.