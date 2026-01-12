"В Латвии нет человека, который не знал бы Раймонда Паулса": Лайма Вайкуле поздравила Маэстро
Певица Лайма Вайкуле опубликовала в Instagram поздравление маэстро Раймонду Паулсу, которому 12 января исполнилось 90 лет.
В своем обращении Лайма Вайкуле подчеркнула, что Раймонд Паулс для Латвии — фигура без преувеличений общенационального масштаба. «В Латвии нет человека, который не знал бы Раймонда Паулса и не считал бы его гениальным музыкантом. Я тоже так считаю», — говорится в поздравлении.
Отдельно певица отметила разносторонность маэстро и то, как он работает с публикой. По ее словам, гений Паулса проявляется и в его чувстве юмора, и в музыке, которую он пишет, и в смелости, и в отношении к своей аудитории.
Главным пожеланием Вайкуле назвала здоровье и долгие годы жизни. «Раймонд, будьте здоровы, живите долго-долго-долго и пишите еще песни, радуйте нас своим присутствием», — написала певица, завершив поздравление словами: «Поздравляю, пусть все получится!»
Моменты из жизни Раймонда Паулса
