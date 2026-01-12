Жителей Латвии предупредили об опасных предметах, которые после праздников попадают в их мусор. Что с ними делать?

Чтобы безопасно выбросить пиротехнику, прежде всего необходимо убедиться, что она полностью сгорела и остыла. После этого важно тщательно ее замочить, чтобы предотвратить повторное воспламенение. Она должна быть полностью погружена под воду как минимум на 15–20 минут или до полного размокания. Использованную воду можно смыть в унитаз, а пиротехнику поместить в два водонепроницаемых пакета и выбросить в бытовые отходы. Аналогично можно поступать и с пиротехникой, которая заведомо больше не будет использоваться.