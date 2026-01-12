Жителей Латвии предупредили об опасных предметах, которые после праздников попадают в их мусор. Что с ними делать?
После праздников резко увеличивается объем опасных отходов — неправильно выброшенная пиротехника, батарейки, гирлянды и аэрозоли могут серьезно угрожать как окружающей среде, так и безопасности людей, напоминают эксперты.
Январь нередко можно назвать месяцем опасных отходов — именно после праздников жители особенно активно избавляются от предметов, вредных для окружающей среды. В 2022 году в Европейском союзе объем опасных отходов достиг 266 килограммов на одного жителя.
Пиротехника
Пиротехника содержит токсичные вещества, в том числе тяжелые металлы, такие как барий, алюминий и стронций, которые могут загрязнять почву, водоемы и воздух, а неправильное обращение с ней может привести к риску взрыва или возгорания.
Чтобы безопасно выбросить пиротехнику, прежде всего необходимо убедиться, что она полностью сгорела и остыла. После этого важно тщательно ее замочить, чтобы предотвратить повторное воспламенение. Она должна быть полностью погружена под воду как минимум на 15–20 минут или до полного размокания. Использованную воду можно смыть в унитаз, а пиротехнику поместить в два водонепроницаемых пакета и выбросить в бытовые отходы. Аналогично можно поступать и с пиротехникой, которая заведомо больше не будет использоваться.
Малая электроника, батарейки и аккумуляторы
Наиболее частый риск возгорания в процессе сбора и сортировки отходов создают электронные сигареты, выброшенные в контейнеры для бытовых отходов. Также гирлянды, электрические свечи, батарейки, аккумуляторы и различные умные устройства — смартфоны, ноутбуки и планшеты, умные часы, фитнес браслеты, беспроводные наушники и колонки и другие — нельзя выбрасывать ни в бытовые, ни в контейнеры для раздельного сбора. Их необходимо сдавать в пункты приема электронного оборудования или опасных отходов, предварительно извлекая из них батарейки или аккумуляторы. Адреса таких пунктов собраны здесь.
Кроме того, пункты приема мелких опасных отходов, например контейнеры для батареек, аккумуляторов или малой электроники, часто размещаются в различных торговых точках.
Аэрозоли
Декоративные аэрозоли, такие как искусственный снег, блестки и подобные изделия, необходимо сдавать в пункты приема опасных отходов. Их нельзя прокалывать, сжимать или разбирать из-за риска взрыва.
Другие праздничные украшения
Украшения без электроники, включая елочные игрушки из стекла или пластика, окрашенные деревянные декоры и подобные предметы, следует выбрасывать в бытовые отходы.
Искусственные елки без подсветки выбрасываются в бытовые отходы, а елки со встроенными огоньками — на площадках сортировки электроники.
Оловянные «счастливчики» следует выбрасывать в контейнер для металлической упаковки, если они без примесей, в противном случае — в бытовые отходы.
Пенопласт следует сдавать в специальные контейнеры на площадках сбора отходов, а при их отсутствии — выбрасывать в бытовые отходы.
Упаковку из бумаги, картона, пластика и стекла необходимо выбрасывать в соответствующие контейнеры для раздельного сбора.