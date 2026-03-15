В Риге предлагают назвать улицу в честь режиссера Яниса Стрейча
После смерти легендарного режиссера в Латвии предложили необычный способ увековечить его память. На портале общественных инициатив начали сбор подписей за то, чтобы одна из улиц Риги получила имя мастера латвийского кино.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за присвоение имени известного латвийского режиссера Яниса Стрейча одной из улиц Риги. Инициативу планируется направить в Рижскую думу.
Представителем инициативы указан Александр Минцковский. По его мнению, Стрейч является одним из выдающихся латвийских кинорежиссеров, сценаристов и деятелей культуры, а его вклад в латвийское кино и укрепление национальной культурной идентичности трудно переоценить. «Его фильмы, такие как "Лимузин цвета белой ночи", "Дитя человеческое" и "Мельницы судьбы", стали неотъемлемой частью культурного канона Латвии и продолжают объединять разные поколения зрителей», — говорится в инициативе.
Автор предлагает присвоить имя Стрейча одной из улиц Риги — либо переименовать уже существующий участок, либо дать имя новой улице.
Также предлагается установить памятную табличку на доме, где режиссер жил и работал, чтобы подчеркнуть историческое значение этого места.
Как сообщалось ранее, 5 марта режиссер Янис Стрейч ушел из жизни. Он родился 26 сентября 1936 года в местечке Анспоки Прейльского края. За свою карьеру режиссер снял 22 художественных фильма и стал лауреатом многих международных кинофестивалей, получив награды в Москве, Бостоне, Чикаго и других городах.
Стрейч стал первым представителем Латвии, удостоенным ватиканской премии Beato Angelico per L'Europa. В 1998 году он был награжден Орденом Трех звезд, а в 2016 году получил Национальную кинопремию «Большой Кристап» за пожизненный вклад в киноискусство.
После завершения активной работы в кино режиссер жил в Литве, занимался общественной деятельностью и живописью. Он участвовал в выставках, представляя написанные маслом пейзажи Латвии.