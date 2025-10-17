Рижские власти рассказали жителям столицы, как можно бесплатно утилизировать некоторые виды отходов

Как сообщает Рижская дума, сортировка отходов стала повседневной привычкой почти во всех социально-демографических группах — три четверти рижан признают, что делают это регулярно. Те, кто пока не сортирует мусор, чаще всего объясняют это отсутствием специальных контейнеров или возможностей для сортировки поблизости от места проживания. Муниципалитет напоминает, что контейнеры для сортировки можно заказать, обратившись к управляющему дому или оператору по вывозу отходов.