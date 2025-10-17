Рижские власти рассказали жителям столицы, как можно бесплатно утилизировать некоторые виды отходов
В Риге продолжает расти доля жителей, которые сортируют бытовые отходы — в этом году это делают 84% рижан, что на 8% больше, чем в прошлом. Это показали данные исследования, проведённого летом 2025 года центром Latvijas Fakti по заказу Департамента городского развития Рижской думы.
Как сообщает Рижская дума, сортировка отходов стала повседневной привычкой почти во всех социально-демографических группах — три четверти рижан признают, что делают это регулярно. Те, кто пока не сортирует мусор, чаще всего объясняют это отсутствием специальных контейнеров или возможностей для сортировки поблизости от места проживания. Муниципалитет напоминает, что контейнеры для сортировки можно заказать, обратившись к управляющему дому или оператору по вывозу отходов.
Среди сортирующих жителей 95% разделяют пластик, металл и бумажную упаковку, 84% — стекло. Каждый второй рижанин сортирует биоотходы (53%) и опасные бытовые отходы (52%), а около трети (35%) — текстиль. Из опасных отходов чаще всего сдаются использованные батарейки, просроченные лекарства и люминесцентные лампы.
Большинство — 58% жителей — пользуются возможностью бесплатно сдавать опасные отходы в специализированных пунктах приёма. Чаще всего этой возможностью пользуются люди в возрасте от 35 до 44 лет, с высшим образованием и семьи с детьми. При этом 11% рижан признают, что не знают, где расположены такие пункты. Более подробная информация о них доступна здесь.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что прямо в Риге хотят построить мусоросжигательный завод. Где именно?