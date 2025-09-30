Активисты протестуют: прямо в Риге хотят построить мусоросжигательный завод. Где именно?
Более 150 различных европейских организаций направили письмо Европейской комиссии, а также национальным законодателям, включая латвийских, с призывом ввести общеевропейский мораторий на строительство новых заводов по сжиганию отходов. Жителей крупных латвийских городов это касается напрямую.
Это вредно для здоровья
В письме, подготовленном организацией Zero Waste Europe, объясняется, что уже сейчас в Европе существует избыточная мощность по сжиганию отходов: построено слишком много заводов, и чтобы поддерживать их работу, страны начинают сжигать отходы, пригодные для переработки, либо импортировать их.
Даже если объем отходов во многих странах продолжает расти, достижение уже установленных целей ЕС по сокращению отходов и увеличению переработки гарантирует, что существующей инфраструктуры будет достаточно и в будущем. Кроме того, вопреки утверждениям, что сжигание позволяет обходиться без полигонов, ежегодно до 16 млн тонн золы и других остатков от сжигания (включая опасные отходы) все равно захораниваются.
Строительство новых мусоросжигательных заводов, по мнению авторов обращения, приведет к «закреплению» модели обращения с отходами, основанной на их сжигании, что связано с рисками для экологии и здоровья людей.
Несмотря на совершенствование систем очистки выбросов, все больше данных подтверждают связь мусоросжигания с серьезным загрязнением и угрозами для здоровья. Жители, живущие рядом с такими предприятиями, подвергаются воздействию стойких токсичных веществ — диоксинов, тяжелых металлов и PFAS. Эти вещества находят в почве, пище и даже в организме человека, а их воздействие связывают с онкологическими заболеваниями, нарушениями иммунной системы и развития.
Не пора ли учиться на чужих ошибках?
В Латвии новые мусоросжигательные заводы планируется построить в Вентспилсе, Ропажском крае, Саласпилсском крае и в Риге, на улице Крустпилс.
«У Латвии есть возможность учиться на чужих ошибках — не строить новые заводы по сжиганию отходов, а использовать уже существующие возможности и параллельно сосредоточиться на сокращении отходов и их предотвращении. В интересах общества больше внимания нужно уделять уменьшению упаковки, переработке и удобной утилизации биоотходов, а не возводить загрязняющие установки. Мы уже достигли очень хороших результатов, и, немного постаравшись, сможем добиться еще большего. Нам не нужны новые заводы», — говориит Майя Крастиня, координатор политики Zero Waste Latvija.
«Мусоросжигательные заводы, изысканно называемые “станциями по регенерации”, — это не будущее, а ошибка прошлого и источник прибыли для бизнеса. Они означают огромные выбросы, риски для здоровья и длительную зависимость от загрязняющих объектов на десятилетия вперед», — подчеркивает Сигита Вейде, член правления общества Vides sardze.
