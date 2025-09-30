Активисты протестуют: прямо в Риге хотят построить мусоросжигательный завод. Где именно?

«У Латвии есть возможность учиться на чужих ошибках — не строить новые заводы по сжиганию отходов, а использовать уже существующие возможности и параллельно сосредоточиться на сокращении отходов и их предотвращении. В интересах общества больше внимания нужно уделять уменьшению упаковки, переработке и удобной утилизации биоотходов, а не возводить загрязняющие установки. Мы уже достигли очень хороших результатов, и, немного постаравшись, сможем добиться еще большего. Нам не нужны новые заводы», — говориит Майя Крастиня, координатор политики Zero Waste Latvija.