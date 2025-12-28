Пассажиры жалуются на хаос в Рижском аэропорту: самолеты перенаправляют в Данию и Литву, люди ночуют на полу
Из-за сильного ветра, который в ночь на воскресенье на побережье Латвии достиг силы бури, была нарушена работа международного аэропорта «Рига». Записи в социальных сетях и информация на сайте аэропорта свидетельствуют о том, что из-за погодных условий несколько рейсов задержаны, а также перенаправлены в другие страны.
В субботу вечером и в ночь на воскресенье ряд жителей и пассажиров сообщали о самолетах, которые были вынуждены делать несколько кругов над Ригой, не имея возможности безопасно приземлиться.
Один из пассажиров рейса из Дубая около 01.30 ночи охарактеризовал ситуацию в воздухе как «невеселую»: самолет пытался сесть в экстремальных условиях.
Несколько рейсов были перенаправлены в другие аэропорты. Так, рейс из Брюсселя после двух неудачных попыток посадки в Риге был направлен в Вильнюс. Пассажиры сообщают, что около 05.30 получили информацию о том, что добираться до Риги им придется «своими силами».
Еще более критическая ситуация сложилась с рейсом с Мальты, который, по словам пассажиров, был перенаправлен даже в Данию. Пассажирка по имени Анна в социальных сетях отмечает, что, несмотря на обещанную гостиницу, людям не предоставили даже воду, и они были вынуждены ночевать в аэропорту на полу.
В то же время другие пассажиры хвалят профессионализм пилотов. Так, пассажиры публично поблагодарили экипаж рейса Ryanair Осло–Рига (FR8839) за «отличную посадку» в сложных условиях.
Оперативная информация аэропорта «Рига» указывает на сбои в расписании как прилетающих, так и вылетающих рейсов. Несколько самолетов задерживаются.