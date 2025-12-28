Пассажиры жалуются на хаос в Рижском аэропорту: самолеты перенаправляют в Данию и Литву, люди ночуют на полу

Еще более критическая ситуация сложилась с рейсом с Мальты, который, по словам пассажиров, был перенаправлен даже в Данию. Пассажирка по имени Анна в социальных сетях отмечает, что, несмотря на обещанную гостиницу, людям не предоставили даже воду, и они были вынуждены ночевать в аэропорту на полу.