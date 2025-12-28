Умерла актриса Брижит Бардо
Умерла французская актриса Брижит Бардо - ей был 91 год.
Здоровье Брижит Бардо ухудшилось несколько месяцев назад — актрису госпитализировали и, по данным СМИ, провели «операцию из-за серьезного заболевания». В больнице звезда провела несколько недель.
Брижит Бардо стала одним из главных лиц европейского кино 1950–1960-х и мировой поп-культуры. Прорывом для нее стал фильм «И Бог создал женщину» (1956) Роже Вадима: картина сделала Бардо международной звездой и закрепила за ней статус символа сексуальной революции. Затем последовали роли в громких проектах, среди которых «Истина», «Презрение», «Вива Мария!». Ее экранный образ — свободной, дерзкой, не вписывающейся в рамки женщины — стал культурным кодом эпохи.
Бардо родилась в Париже в 1934 году, занималась балетом и рано начала работать моделью, после чего пришла в кино.
В 1973 году, в 39 лет, Бардо ушла из кинематографа — на пике узнаваемости — и позже сосредоточилась на защите животных. В 1986 году она создала Фонд Брижит Бардо, который занялся проектами в сфере благополучия животных во Франции и за ее пределами.
В последние десятилетия Бардо оставалась фигурой, вызывающей полярные оценки: наряду с активизмом ее имя регулярно звучало в контексте жестких публичных высказываний и судебных разбирательств из-за обвинений в разжигании ненависти. Примечательно, что еще этой осенью актрисе приходилось опровергать ложные сообщения о ее смерти — история широко разошлась в медиа.
Личная жизнь Брижит Бардо годами была частью ее публичного образа — и одновременно источником давления. Она была замужем четыре раза: за режиссером Роже Вадимом, актером Жаком Шарье (в этом браке родился ее единственный сын), миллионером Гюнтером Заксом и позднее — за Бернаром д’Ормалем. Ей приписывали многочисленные романы, а каждая новая связь становилась событием светской хроники — в том числе потому, что Бардо в те годы воспринималась не просто как кинозвезда, а как «лицо свободы» и перемен в нравах.