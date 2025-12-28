Умерла актриса Брижит Бардо

Личная жизнь Брижит Бардо годами была частью ее публичного образа — и одновременно источником давления. Она была замужем четыре раза: за режиссером Роже Вадимом, актером Жаком Шарье (в этом браке родился ее единственный сын), миллионером Гюнтером Заксом и позднее — за Бернаром д’Ормалем. Ей приписывали многочисленные романы, а каждая новая связь становилась событием светской хроники — в том числе потому, что Бардо в те годы воспринималась не просто как кинозвезда, а как «лицо свободы» и перемен в нравах.