Хватит двуличия: "Прогрессивные" снова требуют полного прекращения торговли с Россией и Беларусью

"Прогрессивные", которые внесли это предложение, ссылались на сообщения СМИ о том, что за четыре года после вторжения России в Украину экспорт Латвии в Россию существенно не сократился - особенно по сравнению с Эстонией, где падение было в шесть раз больше. "Хотя в обществе часто звучат обвинения в том, что европейские страны ведут себя двулично, одной рукой помогая Украине, а другой - вливая деньги в экономику стран-агрессоров, работа, проделанная Минэкономики о сих пор, не была достаточно целенаправленной", - считают "Прогрессивные".