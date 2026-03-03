Хватит двуличия: "Прогрессивные" снова требуют полного прекращения торговли с Россией и Беларусью
Коалиционные партии вновь обсудят инициативу "Прогрессивных" о полном прекращении торговли с Россией и Беларусью. Партия настаивает на разработке конкретного плана и последовательном его исполнении.
"Прогрессивные" на заседании коалиционных партий на следующей неделе вновь выдвинут предложение разработать план прекращения торговли со странами-агрессорами, сообщил глава фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев.
Он отметил, что на словах все подтверждают, что прекращение торговли с Россией и Беларусью - правильное направление, сегодня партнеры не договорились о конкретных действиях, поскольку, как отметил Шуваев, министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленыхи и крестьян) считает, что план прекращения торговли должен быть разработан Министерством иностранных дел.
Сегодня коалиционные партии обсуждали возможность поручить Министерству экономики, которое возглавляет Валайнис, разработать конкретный план по полному прекращению торговли с Россией и Беларусью.
"Прогрессивные", которые внесли это предложение, ссылались на сообщения СМИ о том, что за четыре года после вторжения России в Украину экспорт Латвии в Россию существенно не сократился - особенно по сравнению с Эстонией, где падение было в шесть раз больше. "Хотя в обществе часто звучат обвинения в том, что европейские страны ведут себя двулично, одной рукой помогая Украине, а другой - вливая деньги в экономику стран-агрессоров, работа, проделанная Минэкономики о сих пор, не была достаточно целенаправленной", - считают "Прогрессивные".