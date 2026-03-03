Метеорологическая весна уже началась: впереди теплая и сухая погода

На этой и следующей неделе будет часто светить солнце, осадков будет мало, а ветер будет дуть преимущественно с запада, от слабого до умеренного. По мере прояснения неба ночные температуры во многих местах опустятся ниже нуля. В выходные и на следующей неделе максимальные дневные температуры могут достигать +10, +15 градусов, но прогнозы могут измениться.