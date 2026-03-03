Симфонический драйв: Electro Symphony возвращается в Ригу с новой программой

На этот раз оркестр представляет ещё больше культовых композиций, охватывающих всю историю электронной музыки — от 1990-х годов до наших дней. Это подлинная дань легендам электронной сцены: Tiësto, Flume, Swedish House Mafia, David Guetta, Supermode, Hypaton, Kid Cudi, Sam Smith, One-T, LMFAO, Eric Prydz и Fisher — смело и эмоционально переосмысленные в исполнении симфонического оркестра, диджея, вокалистов и рок-группы, сообщает портал balticevents.info.