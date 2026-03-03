Симфонический драйв: Electro Symphony возвращается в Ригу с новой программой
17 марта на сцене Xiaomi Arēna пройдет большой концерт Electro Symphony Vol.2. В прошлом году музыканты дебютировали в Латвии и в этом году в рамках европейского шоу приезжают с абсолютно новой программой.
На этот раз оркестр представляет ещё больше культовых композиций, охватывающих всю историю электронной музыки — от 1990-х годов до наших дней. Это подлинная дань легендам электронной сцены: Tiësto, Flume, Swedish House Mafia, David Guetta, Supermode, Hypaton, Kid Cudi, Sam Smith, One-T, LMFAO, Eric Prydz и Fisher — смело и эмоционально переосмысленные в исполнении симфонического оркестра, диджея, вокалистов и рок-группы, сообщает портал balticevents.info.
Проект объединяет классические музыкальные инструменты с электронными ритмами и культовыми композициями. Музыканты выбрали лучшее из двух миров, создавая симбиоз классической и электронной музыки.
К туру присоединяется шведский диджей и продюсер KAAZE, занявший 48-е место в мировом рейтинге Top100DJs. Он сотрудничал с Tiësto, Hardwell и David Guetta. В июле 2024-ого года артист выпускает песню под названием «Papi» совместно с певицей Alina Pozi.
На сцене примут участие 40 музыкантов, несколько солистов, диджей, вокальный ансамбль и рок-группа. Все пройдет под современными сценическими решениями и световыми эффектами.
Билеты на концерт доступны во всех кассах Biļešu Serviss. Больше информации проекте и концертном туре Electro Symphony Vol.2 можно найти на официальном сайте www.electrosymphony.eu.