Последние данные показали, что за год в ЕС прибыли миллионы мигрантов. Но в Латвию едут очень немногие
В 2024 году в страны Европейского союза из государств вне ЕС иммигрировали 4,2 миллиона человек. Эти данные не включают просителей убежища и беженцев из Украины, находящихся под временной защитой. Кроме того, еще 1,5 миллиона человек переехали из одной страны ЕС в другую.
Такие сведения опубликованы Евростатом в рамках статистики по иммиграции. В среднем в 2024 году в ЕС приходилось 9,2 иммигранта из стран вне ЕС на 1000 жителей.
Если учитывать численность постоянного населения, самый высокий уровень иммиграции — как из стран ЕС, так и из третьих стран — зафиксирован на Мальте: 60 иммигрантов на 1000 жителей. Далее следуют Кипр (42 на 1000) и Люксембург (38 на 1000).
Самый низкий показатель зарегистрирован в Словакии — 1 иммигрант на 1000 жителей. За ней следуют Франция (6 на 1000), а также Италия, Латвия, Болгария и Польша — по 8 иммигрантов на 1000 жителей.
В большинстве стран ЕС в 2024 году число иммигрантов из стран вне ЕС превышало число прибывших из других государств союза. Исключениями стали Люксембург, где 85,5% всех иммигрантов прибыли из других стран ЕС, и Румыния — 56,0%.
Наибольшая доля иммигрантов из стран вне ЕС зафиксирована в Чехии (87,0%), Италии (86,2%) и Испании (84,5%).
