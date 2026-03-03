Последние данные показали, что за год в ЕС прибыли миллионы мигрантов. Но в Латвию едут очень немногие

Если учитывать численность постоянного населения, самый высокий уровень иммиграции — как из стран ЕС, так и из третьих стран — зафиксирован на Мальте: 60 иммигрантов на 1000 жителей. Далее следуют Кипр (42 на 1000) и Люксембург (38 на 1000).