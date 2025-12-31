Из стран ЕС выдворяют все больше мигрантов. Данные по Латвии вызывают тревогу

В третьем квартале 2025 года латвийские власти приказали покинуть страну 975 мигрантам, а реально уехавших оказалось 880 человек. Это большая цифра по сравнению с предыдущими периодами. В предыдущие два квартала было соответственно 470 и 475 предписаний на выход-выезд, а отъездов - 390 и 410. Означают ли эти данные, что Латвию накрывает волна нелегальной миграции? Это покажет время.