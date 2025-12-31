Из стран ЕС выдворяют все больше мигрантов. Данные по Латвии вызывают тревогу
В третьем квартале 2025 года 115 440 граждан третьих стран, не входящих в ЕС, получили предписание покинуть одну из стран Европейского союза, а 34 155 человек были фактически возвращены в третьи страны после такого предписания.
Как сообщает Eurostat, по сравнению с третьим кварталом 2024 года число граждан стран вне ЕС, получивших предписание о выезде, выросло на 2,7%, а количество людей, возвращенных в третьи страны, увеличилось на 14,6%.
Среди граждан третьих стран, которым в третьем квартале 2025 года было предписано покинуть одну из стран ЕС, наибольшую группу составили граждане Алжира — 12 325 человек, далее следуют Марокко — 6 670 и Турция — 6 350. Среди фактически возвращенных в третьи страны больше всего было граждан Турции — 3 625 человек, затем Грузии — 2 835 и Албании — 2 055.
Среди стран ЕС наибольшее число граждан третьих стран, получивших предписание покинуть страну, было зафиксировано во Франции — 33 760 человек, в Германии — 12 510 и в Греции — 10 175.
Кроме того, наибольшее число фактических возвращений в третьи страны зарегистрировано в Германии — 7 190 человек, во Франции — 3 760 и на Кипре — 3 000.
В третьем квартале 2025 года латвийские власти приказали покинуть страну 975 мигрантам, а реально уехавших оказалось 880 человек. Это большая цифра по сравнению с предыдущими периодами. В предыдущие два квартала было соответственно 470 и 475 предписаний на выход-выезд, а отъездов - 390 и 410. Означают ли эти данные, что Латвию накрывает волна нелегальной миграции? Это покажет время.
