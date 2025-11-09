МВД просит о помощи: в Латвию прибывает так много мигрантов, что скоро их негде будет размещать
В Латвии стремительно растёт число просителей убежища, и вместимость центров их размещения приближается к критической отметке, констатирует Министерство внутренних дел.
Министерство отмечает, что на фоне продолжающейся организованной миграции со стороны Беларуси и военной агрессии России против Украины, а также с учётом восстановленного Польшей контроля на границах с Литвой и Германией в борьбе с нелегальной миграцией, в Латвии вновь начал быстро расти поток просителей убежища.
Статистика последних четырёх лет показывает очередной рост: если в 2022 году убежища в Латвии просили 546 человек (161 — несовершеннолетний), в 2023 году — 1624 человека (278 несовершеннолетних), в 2024 году — 801 человек (151 несовершеннолетний), то в этом году по состоянию на 30 октября — уже 1057 человек, из которых 245 несовершеннолетние.
Вместимость центров размещения просителей убежища Управления по делам гражданства и миграции приближается к пределу. По состоянию на 31 октября заполняемость двух центров — в Муцениеках (Ропажский край) и Лиепне (Алуксненский край) — уже превышала 80%, то есть размещены 560 человек. Общая вместимость этих центров — 702 места: 450 в Муцениеках и 252 в Лиепне.
Из-за роста числа просителей увеличиваются сроки рассмотрения заявлений, а значит, растёт и продолжительность их пребывания в центрах. В среднем в этом году в центрах ежедневно находились около 420 человек, а средний срок проживания составил примерно 300 дней, что значительно больше, чем в предыдущие годы. Сейчас каждую неделю прибывают примерно 45–50 новых просителей.
Рост числа просителей требует срочного решения вопросов обеспечения жильём, питания, гигиены и удовлетворения особых потребностей. Центры могут установить дополнительные койки примерно на 90 человек, однако нагрузка на сотрудников существенно возрастает: необходимо подготавливать помещения, выдавать продуктовые и гигиенические наборы, регистрировать прибывших, оценивать их потребности, организовывать медицинскую помощь и доступ к образованию, а также выполнять другие административные процедуры.
Сравнительно с первым кварталом, когда число просителей росло примерно на 50 человек в месяц, с мая по октябрь рост составлял в среднем около 150 человек в месяц. В результате по состоянию на 30 октября подано уже 1057 первичных заявлений. Кроме того, после восстановления контроля на внутренних границах ЕС просители, пытающиеся покинуть Латвию, часто возвращаются обратно в страну, что также увеличивает нагрузку на систему.
Министерство внутренних дел планирует обратиться к правительству за разрешением перераспределить 225 674 евро в распоряжение Управления по делам гражданства и миграции для обеспечения эффективной обработки процедур предоставления убежища в условиях резкого роста числа заявлений.
