МВД просит о помощи: в Латвию прибывает так много мигрантов, что скоро их негде будет размещать

Сравнительно с первым кварталом, когда число просителей росло примерно на 50 человек в месяц, с мая по октябрь рост составлял в среднем около 150 человек в месяц. В результате по состоянию на 30 октября подано уже 1057 первичных заявлений. Кроме того, после восстановления контроля на внутренних границах ЕС просители, пытающиеся покинуть Латвию, часто возвращаются обратно в страну, что также увеличивает нагрузку на систему.