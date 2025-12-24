Армия РФ до сих пор пытается разрушить энергетику Украины.
Сегодня 10:45
Власти Латвии решили, что будут регулярно давать деньги на восстановление энергетики Украины
Министерство иностранных дел Латвии с 2025 года будет осуществлять ежегодные взносы в Фонд поддержки энергетики Украины, созданный Международным энергетическим сообществом, для поддержки энергетического сектора Украины.
Согласно решению правительства, ежегодные взносы в фонд составят 17 000 евро. Финансирование планируется обеспечить за счет средств, предусмотренных в законе о государственном бюджете на 2025 год и в бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы в бюджетной программе МИД, относящейся к взносам в международные организации.
В МИД поясняют, что цель взносов заключается в укреплении энергетической устойчивости Украины в ответ на российские атаки на энергетическую инфраструктуру, содействии восстановлению инфраструктуры и обеспечении доступа жителей Украины к критически важным услугам.