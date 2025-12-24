Власти Латвии решили, что будут регулярно давать деньги на восстановление энергетики Украины

Согласно решению правительства, ежегодные взносы в фонд составят 17 000 евро. Финансирование планируется обеспечить за счет средств, предусмотренных в законе о государственном бюджете на 2025 год и в бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы в бюджетной программе МИД, относящейся к взносам в международные организации.