Украинцам в Риге продлили бесплатный проезд до 30 июня 2026 года
Жители Украины, которые зарегистрировались в Рижском центре поддержки гражданского населения Украины, смогут пользоваться 100% льготой на проезд в общественном транспорте Риги до 30 июня 2026 года.
Чтобы продлить льготу на следующий период, ее можно оформить в билетных автоматах, установленных на остановках и в торговых центрах. Rīgas satiksme призывает граждан Украины подойти к таким автоматам и загрузить 100% льготу на свой действующий э-талон. Оформлять новый э-талон для этого не требуется.
Льготу также можно оформить очно в клиентском центре в Риге по адресу Стацияс лаукумс, 2 (торговый центр Origo). С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, подтверждение о присвоении персонального кода, а также персонализированный э-талон или карту рижанина, если она уже была выдана. Если у человека нет э-талона, его оформят во время визита.
Льготы на проезд в рижском общественном транспорте — трамвае, троллейбусе и автобусе — доступны тем гражданам Украины, которые зарегистрированы в Рижском центре поддержки и проживают в Риге.
Детям из Украины, которые уже оформили и получили карту школьника, никуда идти не нужно — они могут и дальше пользоваться общественным транспортом со 100% льготой.
Rīgas satiksme напоминает: всем пассажирам, у которых действует льгота, при посадке в автобус, троллейбус или трамвай нужно приложить э-талон к электронному считывателю и зарегистрировать поездку. Зеленый сигнал валидатора подтверждает, что регистрация прошла успешно. Во время проверки билетов зарегистрированный э-талон необходимо предъявить контролеру.