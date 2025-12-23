Украинцам в Риге продлили бесплатный проезд до 30 июня 2026 года

Льготу также можно оформить очно в клиентском центре в Риге по адресу Стацияс лаукумс, 2 (торговый центр Origo). С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, подтверждение о присвоении персонального кода, а также персонализированный э-талон или карту рижанина, если она уже была выдана. Если у человека нет э-талона, его оформят во время визита.