Один вызов бригады - 200 евро: стало известно, сколько стоит налогоплательщикам лечение попавших в Латвию мигрантов

Соискателям убежища предоставляется не только экстренная помощь, но и первичная, вторичная и амбулаторная медицинская помощь, причем эти услуги оплачиваются по фактическим расходам. Министерство отмечает, что такое финансирование заранее не планируется в бюджете, поскольку количество соискателей убежища и потребность в медицинской помощи невозможно предсказать — на это влияет геополитическая ситуация в мире.