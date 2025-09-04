В Латвии придумали, как отвадить мигрантов, приезжающих в страну под видом студентов
Министерство внутренних дел представило на повторное рассмотрение правительства информационный доклад «О совершенствовании правового регулирования пребывания в Латвии граждан третьих стран».
Доклад подготовлен на основе анализа текущих тенденций въезда и пребывания граждан третьих стран в Латвии, данных об их въезде, пребывании и выдворении, а также информации надзорных государственных учреждений о выявленных на практике проблемах и возможных решениях.
Чтобы поставить заслон лже-студентам, МВД предлагает принять следующие меры:
- Ввести требование для всех студентов первого курса из третьих стран вносить финансовое обеспечение, которое в случае аннулирования визы или вида на жительство покроет расходы на их возвращение.
- Пересмотреть перечень учреждений, чьи тесты по английскому языку признаются эквивалентными государственному экзамену. Это необходимо, чтобы исключить случаи, когда в латвийские вузы на программы на английском языке принимаются граждане третьих стран с крайне слабым или практически отсутствующим знанием английского.
- Запретить вузам давать возможность приглашать членов семей студентов бакалавриата и магистратуры. Право приглашать членов семьи предлагается оставить только для докторантов, чтобы способствовать привлечению высококвалифицированных граждан третьих стран на латвийский рынок труда.
- Обязать иностранного студента (кроме первокурсников) подтверждать достаточные финансовые средства за последние шесть месяцев либо предусмотреть возможность подтверждения при внесении соответствующего обеспечения в учебное заведение.
МВД предлагает также пересмотреть порядок приглашения граждан третьих стран на работу по простым профессиям. Для этого надо разработать поправки в Закон об иммиграции, предусматривающие, что запрет на приглашение иностранцев распространяется на всех членов правления предприятия даже в случае, если они регистрируют новое юридическое лицо. "На практике наблюдаются ситуации, когда член правления предприятия, которому уже запрещено приглашать иностранцев, регистрирует новое предприятие и продолжает незаконную деятельность. Чтобы предотвратить такие случаи, целесообразно предусмотреть в Законе об иммиграции, что запрет на приглашение иностранцев распространяется на все предприятия, в которых действует такой член правления", - сообщает МВД.
Ранее, как сообщал Otkrito.lv, рижские власти пообещали в сентябре организовать облавы на нелегалов. Посмотрим, сколько поймают.