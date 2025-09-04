В Латвии придумали, как отвадить мигрантов, приезжающих в страну под видом студентов

МВД предлагает также пересмотреть порядок приглашения граждан третьих стран на работу по простым профессиям. Для этого надо разработать поправки в Закон об иммиграции, предусматривающие, что запрет на приглашение иностранцев распространяется на всех членов правления предприятия даже в случае, если они регистрируют новое юридическое лицо. "На практике наблюдаются ситуации, когда член правления предприятия, которому уже запрещено приглашать иностранцев, регистрирует новое предприятие и продолжает незаконную деятельность. Чтобы предотвратить такие случаи, целесообразно предусмотреть в Законе об иммиграции, что запрет на приглашение иностранцев распространяется на все предприятия, в которых действует такой член правления", - сообщает МВД.