В среду будет облачно и местами пройдет снег

В среду в Латвии будет преимущественно облачно, местами пройдет снег, на побережье - мокрый снег, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Будет дуть западный, северо-западный ветер от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха составит от +1 до -3 градусов, местами на побережье - от +2 до +4 градусов.

В Риге днем небо будет преимущественно затянуто облаками, однако существенных осадков не ожидается. Будет дуть западный, северо-западный ветер от слабого до умеренного, максимальная температура воздуха составит 0...+1 градус.

