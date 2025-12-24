Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
В среду будет облачно и местами пройдет снег
В среду в Латвии будет преимущественно облачно, местами пройдет снег, на побережье - мокрый снег, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Будет дуть западный, северо-западный ветер от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха составит от +1 до -3 градусов, местами на побережье - от +2 до +4 градусов.
В Риге днем небо будет преимущественно затянуто облаками, однако существенных осадков не ожидается. Будет дуть западный, северо-западный ветер от слабого до умеренного, максимальная температура воздуха составит 0...+1 градус.