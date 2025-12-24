Предприниматель пытался скрыть от государства 56 000 евро - теперь отработает на благо общества 160 часов
Рижский городской суд утвердил соглашение между предпринимателем и прокурором о признании вины в деле о неуплате налогов, в результате чего государству был причинён ущерб в размере 56 326 евро. Предприниматель наказан 160 часами общественных работ и лишён права занимать должности членов правления коммерческих компаний на два года и шесть месяцев.
С предпринимателя также взыскана компенсация материального ущерба в пользу Службы государственных доходов (VID) в размере 31 326 евро. Кроме того, с предприятием заключено соглашение о применении принудительной меры воздействия на сумму 22 200 евро.
Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован в Апелляционном суде Риги.
Согласно обвинению, в период с 1 января по 31 декабря 2023 года, будучи должностным лицом предприятия, мужчина организовывал хозяйственную деятельность компании, отвечал за подачу деклараций по налогу на добавленную стоимость (НДС), расчёт и уплату НДС и налога на прибыль в государственный бюджет.
В представленных в VID декларациях предприниматель скрывал доходы компании, что привело к значительным финансовым потерям для государства. Поскольку преступление было совершено в интересах юридического лица, против компании также был начат процесс применения принудительных мер воздействия.