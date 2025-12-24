Предприниматель пытался скрыть от государства 56 000 евро - теперь отработает на благо общества 160 часов

Согласно обвинению, в период с 1 января по 31 декабря 2023 года, будучи должностным лицом предприятия, мужчина организовывал хозяйственную деятельность компании, отвечал за подачу деклараций по налогу на добавленную стоимость (НДС), расчёт и уплату НДС и налога на прибыль в государственный бюджет.