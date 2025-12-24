В Москве у отдела полиции произошел взрыв, погибли сотрудники ДПС

Возбуждено уголовное дело по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств). Как было приведено в действие взрывное устройство — не уточняется. Близкие к силовикам телеграм каналы Baza и «112» приводят разные версии произошедшего. «112» утверждает, что незадолго до убийства неизвестный мужчина подбежал к автомобилю ДПС и бросил внутрь пакет с взрывным устройством. Baza пишет, что взрывчатка была прикреплена под днищем служебного автомобиля ДПС со стороны пассажирского сидения. Кроме того, каналы пишут о еще двух пострадавших. Официально власти об этом не сообщали.