В Москве у отдела полиции произошел взрыв, погибли сотрудники ДПС
В ночь на 24 декабря у отдела полиции на улице Елецкой в Москве произошел взрыв, погибли три человека. Об этом сообщили Следственный комитет и прокуратура Москвы.
По версии силовиков, примерно в 1:40 на парковке двое сотрудников ДПС увидели «подозрительное лицо» возле служебного автомобиля. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. Оба сотрудника ДПС и «лицо, находившееся рядом с полицейскими», погибли.
Возбуждено уголовное дело по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств). Как было приведено в действие взрывное устройство — не уточняется. Близкие к силовикам телеграм каналы Baza и «112» приводят разные версии произошедшего. «112» утверждает, что незадолго до убийства неизвестный мужчина подбежал к автомобилю ДПС и бросил внутрь пакет с взрывным устройством. Baza пишет, что взрывчатка была прикреплена под днищем служебного автомобиля ДПС со стороны пассажирского сидения. Кроме того, каналы пишут о еще двух пострадавших. Официально власти об этом не сообщали.
Взрыв произошел в 300 метрах от парковки, где 22 декабря взорвали автомобиль генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.