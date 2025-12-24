CSDD выступило с обращением ко всем латвийским автоводителям
В преддверии длительных рождественских и новогодних выходных, когда интенсивность движения на дорогах Латвии значительно возрастает, Дирекция безопасности дорожного движения (Ceļu satiksmes drošības direkcija - CSDD) призывает всех участников дорожного движения быть особенно ответственными и внимательными.
В праздничный период существенно увеличится поток транспортных средств и количество участников дорожного движения, что также может повысить риск попадания в дорожно-транспортные происшествия.
Статистика показывает, что в праздничные периоды при росте транспортного потока чаще нарушаются и правила дорожного движения — превышается разрешенная скорость, не соблюдается безопасная дистанция и совершаются необдуманные маневры при обгоне. Дополнительный риск создают и переменчивые, характерные для зимы погодные условия — снег, гололед, туман и плохая видимость, которые требуют особой осторожности от всех участников движения.
CSDD призывает каждого участника дорожного движения заранее планировать свои поездки, не спешить и уважать друг друга на дороге.
Чтобы выходные прошли безопасно, CSDD напоминает о необходимости:
- соблюдать разрешенную скорость и дорожные знаки;
- не выполнять необдуманные и опасные маневры обгона;
- не садиться за руль в состоянии алкогольного или иного опьянения;
- использовать ремни безопасности и убедиться, что дети перевозятся в соответствии с требованиями;
- быть особенно внимательными по отношению к пешеходам и другим менее защищенным участникам движения, а пешеходам всегда быть заметными благодаря светоотражающим элементам;
- оценивать состояние дороги и погодные условия, соответствующим образом адаптируя стиль вождения.
"Безопасное дорожное движение является общей ответственностью каждого его участника. Заботясь о собственной безопасности и безопасности окружающих, можно сделать так, чтобы праздничное и выходное время прошло приятно и без трагических происшествии", - заявляет CSDD.
