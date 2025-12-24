CSDD выступило с обращением ко всем латвийским автоводителям
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

CSDD выступило с обращением ко всем латвийским автоводителям

Отдел новостей

Otkrito.lv

В преддверии длительных рождественских и новогодних выходных, когда интенсивность движения на дорогах Латвии значительно возрастает, Дирекция безопасности дорожного движения (Ceļu satiksmes drošības direkcija - CSDD) призывает всех участников дорожного движения быть особенно ответственными и внимательными.

В праздничный период существенно увеличится поток транспортных средств и количество участников дорожного движения, что также может повысить риск попадания в дорожно-транспортные происшествия.

Статистика показывает, что в праздничные периоды при росте транспортного потока чаще нарушаются и правила дорожного движения — превышается разрешенная скорость, не соблюдается безопасная дистанция и совершаются необдуманные маневры при обгоне. Дополнительный риск создают и переменчивые, характерные для зимы погодные условия — снег, гололед, туман и плохая видимость, которые требуют особой осторожности от всех участников движения.

CSDD призывает каждого участника дорожного движения заранее планировать свои поездки, не спешить и уважать друг друга на дороге.

Чтобы выходные прошли безопасно, CSDD напоминает о необходимости:

  • соблюдать разрешенную скорость и дорожные знаки; 
  • не выполнять необдуманные и опасные маневры обгона;
  • не садиться за руль в состоянии алкогольного или иного опьянения;
  • использовать ремни безопасности и убедиться, что дети перевозятся в соответствии с требованиями; 
  • быть особенно внимательными по отношению к пешеходам и другим менее защищенным участникам движения, а пешеходам всегда быть заметными благодаря светоотражающим элементам; 
  • оценивать состояние дороги и погодные условия, соответствующим образом адаптируя стиль вождения.

"Безопасное дорожное движение является общей ответственностью каждого его участника. Заботясь о собственной безопасности и безопасности окружающих, можно сделать так, чтобы праздничное и выходное время прошло приятно и без трагических происшествии", - заявляет CSDD.

Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийских автоводителей предупредили о горьком разочаровании, которое может их ждать в эти дни.

Темы

Дирекция безопасности дорожного движенияСнегOtkrito.lv

Другие сейчас читают