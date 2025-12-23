Латвийских автоводителей предупредили о горьком разочаровании, которое может их ждать в эти дни
Согласно обобщенным данным Латвийского бюро страховщиков транспортных средств ( Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs — LTAB) в предпраздничные и праздничные дни увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий на общественных автостоянках.
Думать надо
«Призываем водителей в это время быть особенно осторожными, а также в случае, если произошло ДТП, фиксировать его обстоятельства с помощью Согласованного уведомления», — заявили в LTAB. До 19 декабря текущего года страховщикам OCTA было заявлено 787 ДТП, зафиксированных на общественных стоянках. Самая крупная выплата по ДТП, произошедшему на общественной стоянке в этом году, составила 13864,18 евро.
«Предпраздничный период обычно сопровождается спешкой — нужно посещать различные мероприятия, покупать подарки, украшения, и все это нередко приходится делать в последний момент. Ради собственного удобства мы часто пользуемся торговыми центрами, стараясь найти место для автомобиля поближе ко входу, нередко ставя его в настолько тесном месте, что выход из машины становится почти невозможным. К сожалению, так поступают очень многие, и бывает, что поход в торговый центр оборачивается горьким разочарованием из-за поврежденного автомобиля. Поэтому призываем общество, если все же есть необходимость отправляться в торговые центры именно в предпраздничное время, тщательно продумать, как и где поставить автомобиль, чтобы не испортить праздники себе и другим», — заявляет LTAB.
Если же ДТП все-таки произошло, водителей транспортных средств призывают договориться между собой об обстоятельствах происшествия и зафиксировать их с помощью Согласованного уведомления.
При фиксации ДТП с помощью Согласованного уведомления прежде всего экономится время, которое в противном случае пришлось бы тратить на ожидание прибытия полиции, а также появляется возможность быстрее покинуть место происшествия, не создавая дополнительных заторов.
Оформить ДТП можно в телефоне
С середины декабря у водителей появилась возможность фиксировать обстоятельства ДТП и информировать об этом страховщика также в мессенджере WhatsApp. Согласованное уведомление в мессенджере можно заполнять в том случае, если в ДТП нет пострадавших и участники могут подтвердить свою личность с помощью SmartID или инструментов Э-подписи.
Чат-бот в форме диалога задает вопросы о времени возникновения ДТП, обстоятельствах, свидетелях и причиненных повреждениях. Ссылку на чат-бот Согласованного уведомления любой пользователь смартфона в настоящее время может найти на сайте LTAB или позвонив по телефону +371 6711430.
