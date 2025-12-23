Латвийских автоводителей предупредили о горьком разочаровании, которое может их ждать в эти дни

«Предпраздничный период обычно сопровождается спешкой — нужно посещать различные мероприятия, покупать подарки, украшения, и все это нередко приходится делать в последний момент. Ради собственного удобства мы часто пользуемся торговыми центрами, стараясь найти место для автомобиля поближе ко входу, нередко ставя его в настолько тесном месте, что выход из машины становится почти невозможным. К сожалению, так поступают очень многие, и бывает, что поход в торговый центр оборачивается горьким разочарованием из-за поврежденного автомобиля. Поэтому призываем общество, если все же есть необходимость отправляться в торговые центры именно в предпраздничное время, тщательно продумать, как и где поставить автомобиль, чтобы не испортить праздники себе и другим», — заявляет LTAB.