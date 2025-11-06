Частные стоянки решили подписать особый меморандум. Что теперь ждет латвийских автоводителей?

PTAC указывает, что жалобы потребителей чаще всего касаются штрафов за нарушение правил пользования стоянкой. Важно, чтобы условия получения услуги были простыми, понятными и быстрыми для восприятия, включая тех потребителей, которые пользуются данной стоянкой редко или впервые. Должно быть ясно и наглядно указано, какого типа это стоянка, какова стоимость услуги и порядок расчета. Если на стоянке предусмотрено бесплатное время, должно быть понятно, сколько оно длится и какие условия для его начала и использования. PTAC призывает предпринимателей также учитывать период терпимости, чтобы потребители успели понять и выполнить условия пользования стоянкой, а потребителей – соблюдать правила и оплачивать услугу установленным порядком.