Частные стоянки решили подписать особый меморандум. Что теперь ждет латвийских автоводителей?
Операторы стоянок и Центр по защите прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - PTAC) продолжают сталкиваться с жалобами потребителей на применяемые к ним штрафы. Чтобы уменьшить недоразумения, PTAC и представители отрасли в сотрудничестве с Латвийской торгово-промышленной палатой подготовили свод лучших практик и рекомендаций и подпишут меморандум.
Большинство штрафов, которые получают водители, связаны с неоплатой услуги или нарушением других правил пользования автостоянками. Мартиньш Мейситис, член правления EuroPark Latvia, отмечает, что потребители допускают разные нарушения, в том числе из-за невнимательности или незнания. Например, не оплачивают стоянку вовремя, не регистрируют автомобиль для использования бесплатного времени стоянки или паркуют его в несоответствии с правилами. Несоблюдение правил приводит к неприятным последствиям.
Чтобы повысить понимание правил использования платных стоянок, а также содействовать взаимному уважению и терпимости между клиентами стоянок, операторами и контролерами, представители отрасли подготовили документ, в котором объединены права и обязанности поставщиков услуг и потребителей. Гундарс Сманс, член правления Cityparks Latvija, поясняет, что цель документа – определить основные принципы и выделить наиболее важные условия, которые следует соблюдать при использовании автостоянок, тем самым уменьшая количество случаев, когда потребители получают штрафы. По его словам, новый документ является шагом к более прозрачной и понятной среде оказания услуг парковки.
PTAC указывает, что жалобы потребителей чаще всего касаются штрафов за нарушение правил пользования стоянкой. Важно, чтобы условия получения услуги были простыми, понятными и быстрыми для восприятия, включая тех потребителей, которые пользуются данной стоянкой редко или впервые. Должно быть ясно и наглядно указано, какого типа это стоянка, какова стоимость услуги и порядок расчета. Если на стоянке предусмотрено бесплатное время, должно быть понятно, сколько оно длится и какие условия для его начала и использования. PTAC призывает предпринимателей также учитывать период терпимости, чтобы потребители успели понять и выполнить условия пользования стоянкой, а потребителей – соблюдать правила и оплачивать услугу установленным порядком.
