"С 1 января все станет дороже": депутат Сейма Эдмунд Зивтиньш предупредил жителей Латвии

Особенно жестко Зивтиньш описывает ситуацию на фоне уже ослабленной покупательной способности населения. Он подчеркивает, что зарплаты растут не так быстро, как цены, а в регионах, по его словам, положение еще тяжелее. И именно поэтому тема топлива — болезненная: для многих это не выбор, а необходимость — чтобы добраться до работы, врача или отвезти детей в школу.