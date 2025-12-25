"С 1 января все станет дороже": депутат Сейма Эдмунд Зивтиньш предупредил жителей Латвии
Депутат Сейма, член партии «Латвия на первом месте» Эдмунд Зивтиньш выступил с резкой критикой налоговой политики правительства, заявив, что уже с 1 января жителей Латвии ждет новая волна подорожания. Свое сообщение в соцсети он начал эмоционально и без оговорок: «С 1 января следующего года все станет дороже».
По словам депутата, причина — повышение акцизного налога на топливо на 5%. Формально это может выглядеть как небольшая корректировка, но Зивтиньш настаивает: в реальной экономике подобные решения почти никогда не остаются «техническими».
«Топливо — не предмет роскоши. Это основа всей экономики. Если дорожает топливо — дорожает все», — пишет он, подчеркивая, что рост стоимости топлива неизбежно расходится по цепочке: транспорт, логистика, доставка, себестоимость — и в итоге ценники в магазинах.
Чтобы показать масштаб эффекта, депутат ссылается на оценку Латвийской ассоциации торговцев. По его словам, там указывают: повышение цены топлива на 5% может привести примерно к 1% росту цен на потребительские товары. И это, отмечает Эдмунд Зивтиньш, касается не чего-то второстепенного, а базовых категорий: «Продукты питания, лекарства, одежда и любые другие повседневно необходимые товары».
Дальше он переходит к критике логики, которой, по его мнению, руководствуется правительство. Зивтиньш описывает ее как слишком прямолинейную и опасную: «Подняли налог — у государства больше денег. Снизили налог — у государства меньше денег». И добавляет: такой подход «не только устарел, но и опасен».
В своем сообщении депутат фактически предупреждает: экономика не является «копилкой», куда можно бесконечно увеличивать доходы простым повышением ставок. Рост налогов повышает издержки бизнеса, бизнес поднимает цены, потребление падает — и тогда государство может потерять не только обороты, но и часть налоговых поступлений.
Особенно жестко Зивтиньш описывает ситуацию на фоне уже ослабленной покупательной способности населения. Он подчеркивает, что зарплаты растут не так быстро, как цены, а в регионах, по его словам, положение еще тяжелее. И именно поэтому тема топлива — болезненная: для многих это не выбор, а необходимость — чтобы добраться до работы, врача или отвезти детей в школу.
Отдельный блок посвящен теневой экономике. Депутат утверждает, что именно такая налоговая политика может ее подталкивать: «Когда легально работать становится слишком дорого, люди и предприятия ищут другие пути». Он трактует это не как вопрос морали, а как вопрос выживания.
Финальный вывод в публикации звучит как политическое требование к власти: «Налоги — не самоцель, а инструмент развития государства». И, по сути, Зивтиньш призывает правительство мыслить стратегически, а не «латать бюджет за счет жителей и предпринимателей».