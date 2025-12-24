Повышение цен на топливо вызывает рост цен и на все остальное.
В Латвии
Сегодня 19:12
Жителей Латвии предупредили о росте цен на табачные изделия и топливо
Бюро Латвийской ассоциации торговцев сообщает о том, что в результате решения правительства повысить акцизные налоги с 1 января 2026 года в Латвии вырастут цены на табачные изделия и топливо в розничной торговле. Ассоциация приводит цифры минимального роста.
Итак, цены вырастут:
- на сигареты (пачка 20 штук) цена увеличится с 5,40 евро до 7,10 евро;
- на сигары и сигариллы (пачка 10 штук) на 50 центов;
- на курительный табак (пачка 40 г) на 90 центов;
- на нагреваемый табак (пачка 5,4 г) на 30 центов;
- на электронное устройство для курения (заправленное 2 мл e-жидкости) на 20 центов;
- на заменители табака (упаковка никотиновых подушечек 14 г) на 40 центов;
- на бензин и дизельное топливо (за 1 литр) на 3 цента;
- на автогаз (за 1 литр) на 7 центов.
Ассоциация также напоминает: рост цен на топливо существенно влияет на цены на продукты питания и другие потребительские товары. Увеличение на 5 процентов вызывает рост цен на 1 процент.
Кроме того, в 2026 году будут повышены и ставки акцизного налога на алкогольные напитки. Но это произойдет 1 марта.
Как ранее писал Otkrito.lv, в Банке Латвии предупредили: зарплаты растут слишком быстро, и цены могут ответить тем же.