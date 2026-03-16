"Мы сверхдержава в области беспилотников": министр обороны заявил, что наши дроны интересуют страны НАТО и не только
Латвия стремительно развивает военные технологии и уже привлекает внимание других стран. Министр обороны Андрис Спрудс заявил, что интерес к латвийским дронам проявили даже государства Ближнего Востока.
Латвия активно развивает собственные технологии беспилотных систем и уже привлекает внимание зарубежных партнеров. Об этом заявил министр обороны Андрис Спрудс в программе «Nedēļa. Post scriptum» на TV24.
По словам министра, страна сумела создать мощную индустрию беспилотных технологий. «Мы действительно значительно развили наши возможности в области дронов. У нас есть многие вещи, которых нет у других государств», — отметил Спрудс.
«Я не постесняюсь заявить, что мы являемся сверхдержавой в области беспилотников. Конечно, нам нужно постоянно развиваться, мы не можем остановиться ни на секунду. Этот статус и наша специализация должны постоянно подтверждаться и развиваться».
Министр рассказал, что в стране создан Центр компетенций автономных систем, который занимается разработкой беспилотных технологий совместно с промышленностью. Одним из важных преимуществ Латвии министр назвал инфраструктуру для испытаний. «У нас есть уникальная испытательная среда на полигоне в Селии, где можно использовать электронную борьбу и даже боеприпасы. В Европе это редко получается из-за ограничений гражданской авиации», — рассказал Спрудс. По его словам, на полигоне можно тестировать беспилотники практически в условиях, максимально приближенных к боевым.
«Мы инвестировали средства в развитие индустрии дронов, создали собственную коалицию дронов и фактически сформировали целую индустрию», — подчеркнул министр.
По словам Спрудса, многие латвийские компании, которые еще несколько лет назад были небольшими стартапами, сегодня быстро развиваются и выходят на международные рынки. «Когда я посещаю предприятия, которые видел год или два назад, разница просто огромная», — отметил он.
После прошлогоднего инцидента с беспилотником типа «Шахед» Латвия ускорила разработку собственных систем противодействия. «Мы сразу начали искать решения для усиления нашей противовоздушной обороны и привлекли к этому нашу индустрию», — сказал министр. По его словам, были подписаны соглашения о разработке с несколькими компаниями — речь идет о создании перехватывающих дронов, систем электронной борьбы, ракет и мобильных платформ. Испытания таких дронов уже проводились на полигоне, а первые партии были закуплены для нужд латвийских вооруженных сил. «К концу года мы уже приобрели первые партии для Латвии, а наши компании начали выходить на международные рынки», — отметил Спрудс.
Интерес к латвийским технологиям проявляют и союзники. «Эти перехватывающие дроны уже закупают наши партнеры. Можно говорить, например, о Бельгии и Эстонии, а также о других странах», — сообщил министр. По его словам, интерес к латвийским разработкам проявляют даже государства за пределами НАТО. «Нашими дронами заинтересовались и страны Ближнего Востока. У меня был контакт с министром обороны Объединенных Арабских Эмиратов», — рассказал Спрудс. «Мы договорились изучить возможность потенциально направить часть наших перехватывающих дронов на Ближний Восток, чтобы помочь нашим партнерам против угрозы со стороны Ирана», — заявил министр.