"Я не расистка, но..." Жительница Лиепаи была удивлена, увидев, кто работает водителем маршрутки
Обычная поездка в маршрутке неожиданно вызвала бурную дискуссию в латвийских соцсетях. Женщина удивилась, увидев за рулем водителя из Индии, а ее пост спровоцировал сотни комментариев о зарплатах, мигрантах и рынке труда.
В латвийских социальных сетях разгорелась дискуссия после того, как одна из пользовательниц рассказала о неожиданной ситуации в общественном транспорте. Женщина по имени Дана написала, что была удивлена, увидев в маршрутке водителя из Индии. «Я не расистка. Но я растерялась — и, наверное, это было видно по моему лицу. В нашем маленьком городке я села в маршрутку, а за рулем — индиец», — написала она.
По ее словам, вскоре в транспорт вошла пожилая женщина и поздоровалась с водителем по-английски. «Заходит тетя и говорит ему: “Good morning”. Ну хотя бы пенсионеры начали говорить по-английски. Видимо, он уже какое-то время здесь работает», — отметила автор публикации.
Она также задалась вопросом, не связано ли появление иностранных работников с отъездом латвийцев за границу. «Так что теперь — латыши снова уезжают за границу? Неужели за такие зарплаты в автобусном парке Лиепаи готовы работать только индийцы?» — написала Дана.
Пост быстро набрал популярность и вызвал активную дискуссию. Пользователи высказали самые разные мнения. Некоторые комментаторы отнеслись к ситуации с юмором. «Главное, чтобы он не ездил так, как принято в Индии», — пошутил один из пользователей.
Другие указали на языковой барьер: «В этой истории шокирует только то, что латвийская пенсионерка говорит с водителем-индийцем по-английски, а не водитель с ней — по-латышски».
Часть пользователей отметила, что подобная ситуация вполне естественна на современном рынке труда. «Индийцы тоже люди. Латвийцы ездят работать по всему миру и остаются жить в чужих странах. К нам ведь не поедут работать люди из богатых и развитых государств», — написал один из участников обсуждения. «По тем же причинам, по которым у нас работают индийцы, латвийцы когда-то находили работу в Великобритании. Местные просто не хотят работать на таких должностях», — отметил другой пользователь. «Водителей не хватает, потому что им не платят достойную зарплату. Поэтому эти места начинают заполнять иностранными работниками», — гласит еще один комментарий.
Другие пользователи добавили, что ситуация могла бы измениться, если бы пассажиры были готовы платить больше за транспорт. «Платите адекватную цену за билет — тогда можно будет повысить зарплаты. Но никто не хочет платить больше», — отметил один из участников дискуссии.