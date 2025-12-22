В Банке Латвии предупредили: зарплаты растут слишком быстро, и цены могут ответить тем же

Рост зарплат он объяснил как повышением минимальной зарплаты в стране, так и сменой поколений на рынке труда: часть работников уходит на пенсию, а «на смену приходит меньше молодых». «Рост зарплат сохраняется довольно бодрым. Для жителей это хорошо. […] По сути, если смотреть со стороны жителей: если вы хотите более высокого роста зарплаты, вам нужны лучшие навыки. Если мы хотим, чтобы зарплаты росли, значит, мы должны уметь зарабатывать. Чем лучше навыки, тем выше производительность», — отметил Казакс.