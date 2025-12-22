В Банке Латвии предупредили: зарплаты растут слишком быстро, и цены могут ответить тем же
Рост зарплат в Латвии остается высоким, но у этой хорошей новости есть обратная сторона: если доходы продолжат расти быстрее производительности труда, это начнет сильнее разгонять цены, предупредил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.
На прошлой неделе Банк Латвии опубликовал экономический прогноз: в нем говорится, что инфляция может вырасти с трех до четырех процентов, а рост зарплат может достигнуть восьми процентов.
«Рост зарплат всегда приятен, но главная проблема в Латвии, которую мы видим и в предыдущие годы, — зарплаты растут быстрее, чем производительность. И, конечно, если такая ситуация будет продолжаться долго, это начинает подталкивать инфляцию вверх. Да, мы видим, что рынок труда по-прежнему довольно "теплый"», — заявил в интервью программе TV3 «900 sekundes» президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.
Рост зарплат он объяснил как повышением минимальной зарплаты в стране, так и сменой поколений на рынке труда: часть работников уходит на пенсию, а «на смену приходит меньше молодых». «Рост зарплат сохраняется довольно бодрым. Для жителей это хорошо. […] По сути, если смотреть со стороны жителей: если вы хотите более высокого роста зарплаты, вам нужны лучшие навыки. Если мы хотим, чтобы зарплаты росли, значит, мы должны уметь зарабатывать. Чем лучше навыки, тем выше производительность», — отметил Казакс.