"Латвия двух скоростей": разница в зарплатах между Ригой и Латгале достигла почти 34%
Статистика и события 2025 года все отчетливее показывают формирование "Латвии двух скоростей": разрыв между регионами и отраслями растет, а различия в доходах и уровне возможностей становятся заметнее как на уровне самоуправлений, так и отдельных жителей.
На фоне событий последних нескольких лет 2025 год вряд ли можно назвать драматичным. В то же время статистические данные, текущие события в различных отраслях и наблюдения Diena показывают, что разрыв между успешными и менее успешными отраслями, более и менее богатыми самоуправлениями становится все более заметным, и вместе с этим разрывом растет финансовое неравенство в обществе. В свое время институты Европейского союза (ЕС) говорили о "Европе двух скоростей", имея в виду экономически сильные государства на севере и западе ЕС и экономически слабые государства на юге и востоке ЕС. В этом году чаще, чем раньше, возникало впечатление, что формируется "Латвия двух скоростей".
Оценивая ситуацию на индивидуальном уровне, можно сказать, что если вы житель Риги, работающий в сфере финансов или информационных технологий, то благосостояние в стране может вам показаться гораздо выше, чем если вы житель Латгале, зарабатывающий на жизнь сезонной работой.
Свидетельством формирования "Латвии двух скоростей" являются данные Центрального статистического управления (ЦСУ) о заработной плате. В третьем квартале этого года средняя зарплата брутто составила 1835 евро. В региональном разрезе самая высокая средняя брутто-зарплата в третьем квартале этого года была в Риге и Рижском регионе - 2008 евро, а самая низкая - в Латгале, 1329 евро.
Таким образом, разница в средней заработной плате между Ригой и Латгале составляет 33,8%. В Латгале также наблюдается самый высокий уровень безработицы, и это не тенденция не только последних лет, в этом нельзя винить геополитическую ситуацию.