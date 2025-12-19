"Латвия двух скоростей": разница в зарплатах между Ригой и Латгале достигла почти 34%

На фоне событий последних нескольких лет 2025 год вряд ли можно назвать драматичным. В то же время статистические данные, текущие события в различных отраслях и наблюдения Diena показывают, что разрыв между успешными и менее успешными отраслями, более и менее богатыми самоуправлениями становится все более заметным, и вместе с этим разрывом растет финансовое неравенство в обществе. В свое время институты Европейского союза (ЕС) говорили о "Европе двух скоростей", имея в виду экономически сильные государства на севере и западе ЕС и экономически слабые государства на юге и востоке ЕС. В этом году чаще, чем раньше, возникало впечатление, что формируется "Латвия двух скоростей".