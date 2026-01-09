Tele2 запускает ИИ-анализ всех звонков: теперь будут оценивать не только слова, но и тон клиента

Tele2 будет использовать систему анализа разговоров Pitch Patterns разработанную компанией asya.ai, которая с помощью ИИ способна распознавать содержание разговора на латышском и других языках, а также тон голоса, интонацию, скорость речи и другие параметры. Это позволит выявлять ситуации, когда звонок был неудачным, и поможет сотрудникам улучшить качество коммуникации и обслуживания. Решение может заменить физическое прослушивание разговоров в колл-центрах для обеспечения качества обслуживания, что значительно сэкономит средства и обеспечит анализ всех звонков, что было бы невозможно для человека. Решение соответствует Общему регламенту по защите личных данных (GDPR) и уже используется в ряде государственных учреждений, например, в Дирекции безопасности дорожного движения и Латвийском государственном центре радио и телевидения. "Эта технология позволит нам улучшить работу колл-центра, обучение сотрудников и процессы обслуживания клиентов. Она сэкономит время, необходимое для контроля качества, поскольку обеспечит более широкий взгляд на различные вопросы и возможности для улучшения клиентского сервиса", – отмечает Романовска.